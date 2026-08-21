В Астане продлили перекрытие на пересечении Улы Дала и Толе би
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В Астане продлили сроки дорожных работ на улице Толе би. Участок на пересечении проспекта Улы Дала и улицы Толе би останется полностью закрытым для движения автомобилей до 28 августа.
Ограничения связаны со строительством улицы Толе би на участке от улицы Розы Баглановой до проспекта Улы Дала. Работы здесь ведутся с 16 июля.
Как объехать перекрытый участок
Водителям предлагают использовать два альтернативных маршрута:
- от проспекта Туран по улице Е-54 до улицы Толе би;
- от проспекта Улы Дала по местному проезду до улицы Толе би.
Автомобилистов и пешеходов просят учитывать ограничения и заранее выбирать маршрут.
Еще одну улицу перекроют ночью
Кроме того, временные ограничения вводятся на улице Жетиген – от шоссе Алаш до улицы А. Пушкина. Здесь будут ремонтировать дорожное покрытие.
Участок полностью закроют для автомобилей в ночное время:
- с 21:00 21 августа до 07:00 22 августа;
- с 21:00 22 августа до 06:00 23 августа.
Работы специально запланировали на ночное время, чтобы снизить влияние ремонта на дневное движение.
Где еще ограничено движение в Астане
В столице дорожные работы продолжаются и на других участках города.
На улице Чингиза Айтматова от проспекта Улы Дала до улицы Сыганак до 24 августа укладывают верхний слой дорожного покрытия. Движение частично ограничено: автомобили пропускают по одной стороне дороги.
На шоссе Коргалжын от поста «Рубеж» до улицы №128 ограничения продлятся до 10 сентября. Здесь проводится средний ремонт. Движение также организовано по одной стороне дороги в обоих направлениях.
До 22 августа частичное перекрытие действует на улице А. Кравцова от улицы Ш. Уалиханова до улицы Ж. Ташенова. На участке укладывают верхний слой дорожного полотна.
Кроме того, средний ремонт проводится на проспекте Богенбай батыра от улицы Ш. Валиханова до проспекта Сарыарка. На время работ транспорт движется по одной стороне дороги в обоих направлениях.
На всех ремонтируемых участках установлены временные дорожные знаки и указатели. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршруты.
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