В Астане продлили перекрытие на пересечении Улы Дала и Толе би

В Астане продлили сроки дорожных работ на улице Толе би. Участок на пересечении проспекта Улы Дала и улицы Толе би останется полностью закрытым для движения автомобилей до 28 августа.

Ограничения связаны со строительством улицы Толе би на участке от улицы Розы Баглановой до проспекта Улы Дала. Работы здесь ведутся с 16 июля.

Как объехать перекрытый участок

Водителям предлагают использовать два альтернативных маршрута:

от проспекта Туран по улице Е-54 до улицы Толе би ;

; от проспекта Улы Дала по местному проезду до улицы Толе би.

Автомобилистов и пешеходов просят учитывать ограничения и заранее выбирать маршрут.

Еще одну улицу перекроют ночью

Кроме того, временные ограничения вводятся на улице Жетиген – от шоссе Алаш до улицы А. Пушкина. Здесь будут ремонтировать дорожное покрытие.

Участок полностью закроют для автомобилей в ночное время:

с 21:00 21 августа до 07:00 22 августа;

с 21:00 22 августа до 06:00 23 августа.

Работы специально запланировали на ночное время, чтобы снизить влияние ремонта на дневное движение.