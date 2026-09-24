Первая сессия Қазақстан Халық Кеңесі начала работу в Астане

Во Дворце независимости начала работу первая сессия Қазақстан Халық Кеңесі, передает BAQ.KZ.

Первая сессия проходит 23–24 сентября. Ее созвал Президент Касым-Жомарт Токаев в соответствии с Конституционным законом «О Қазақстан Халық Кеңесі».

Қазақстан Халық Кеңесі – высший конституционный консультативный орган, представляющий интересы народа Казахстана. Его статус закреплен Конституцией, а порядок работы определен отдельным Конституционным законом.

Состав Совета был утвержден указом Президента 22 сентября. Всего в него вошли 126 человек. По закону места распределяются поровну между тремя группами: 42 представителя этнокультурных объединений, 42 – общественных объединений и других некоммерческих организаций и еще 42 – маслихатов и общественных советов регионов, Астаны и городов республиканского значения. Срок полномочий членов Совета составляет четыре года.

Среди них – бывшие депутаты Ермурат Бапи, Еділ Жаңбыршин и Нуртай Сабильянов, общественный деятель Мурат Абенов, глава «Казахтелекома» Багдат Мусин, президент Международного общества «Қазақ тілі» Рауан Кенжеханулы, президент Казахстанской федерации бокса Шахмурат Муталип, член правления Союза машиностроителей Казахстана Андрей Лаврентьев, а также представители различных этнокультурных объединений.

Председателем Қазақстан Халық Кеңесі избран Ерлан Кошанов. За его кандидатуру проголосовали 120 членов. Против не проголосовал никто, один член Совета воздержался.

Ранее политолог Газиз Абишев прокомментировал состав Совета. По его мнению, при формировании Қазақстан Халық Кеңесі учитывалась сама концепция нового органа, который должен обеспечить представительство различных региональных и общественных групп.