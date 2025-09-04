В "Барысе" заявили о планах стабилизировать финансовую ситуацию клуба
Руководство рассказало о планах на сезон
Генеральный директор ХК "Барыс" Сакен Мусайбеков на пресс-конференции перед началом старта сезона КХЛ сообщил о наличии у клуба кредиторской задолженности, передает BAQ.KZ.
По словам представителей клуба, главной задачей на ближайшее время станет улучшение финансовых условий для сотрудников клуба.
"Клуб остался с огромной кредиторской задолженностью, мы работаем над этой ситуацией, я надеюсь, мы ее исправим. Есть у меня в планах как-то улучшить финансовые условия для бэк-офиса, людей которые обеспечивают всю деятельность клуба. Они уходят, потому что им предлагают лучшие условия, но костяк у нас остался, люди профессионалы. Я уверен, что мы справимся с этой ситуацией в ближайшее время и этот вопрос будем рассматривать обязательно", - сказал Мусайбеков.
Ранее "Барыс" отправил в отставку весь тренерский штаб.
В Антикоре сообщили, что расследуют уголовное дело в отношении экс-руководства клуба.
В пресс-службе клуба заявили об отсутствии судимости у новоиспеченного главы команды. Министр туризма и спорта объяснил приход Мусайбекова в "Барыс".
BAQ.KZ писал о том, что известно о новом главном тренере клуба.
