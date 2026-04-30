В Казахстане подписали трёхсторонний меморандум о развитии инфраструктуры искусственного интеллекта и облачных технологий, передает BAQ.kz.

Соглашение заключили Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, Казахтелеком и компания Aleria.

Церемония подписания прошла в международном центре Alem AI в Астане.

В ней приняли участие заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, председатель правления Казахтелеком Багдат Мусин и генеральный директор Aleria Эрик Леандри.

Ключевой проект

Одним из центральных направлений станет проект Data Center Valley.

Он будет реализован в Экибастузе Павлодарской области и, как ожидается, станет крупнейшим кампусом центров обработки данных в Центральной Азии.

Планируемая энергетическая мощность проекта - до одного гигаватта.

"Проект позволит укрепить позиции Казахстана как регионального хаба цифровой инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Также он создаст условия для развития суверенного искусственного интеллекта.

О чем договорились

Меморандум предусматривает сотрудничество по нескольким направлениям:

привлечение инвестиций

развитие национальной инфраструктуры

локализация технологических решений

Кроме того, стороны намерены развивать экосистему облачных технологий и ИИ.

Отмечается, что взаимодействие будет включать совместные инициативы, обмен знаниями и проработку конкретных проектов.

"Соглашение подтверждает приверженность сторон созданию современной цифровой инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Что дальше?

Стороны заявили о готовности продолжать диалог и реализовывать практические проекты.

Ожидается, что сотрудничество будет способствовать цифровой трансформации Казахстана и развитию технологий под национальным контролем.

Компания Aleria специализируется на развитии суверенной инфраструктуры искусственного интеллекта и работает с государствами и крупными организациями. В числе её партнёров — NVIDIA и DDN.

Читай также:

Один из городов исключили из списка моногородов в Казахстане

ИИ в нефтедобыче принесет Казахстану до 1 млрд тенге в год

Бектенов поручил создать единый пул ИИ-проектов

Цифровой фестиваль QOSTANAI TECH собрал более 10 тысяч участников