В Экибастузе может появиться крупнейший дата-центр в регионе
Речь идет о создании крупного центра обработки данных и развитии суверенного облака
В Казахстане подписали трёхсторонний меморандум о развитии инфраструктуры искусственного интеллекта и облачных технологий, передает BAQ.kz.
Соглашение заключили Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, Казахтелеком и компания Aleria.
Церемония подписания прошла в международном центре Alem AI в Астане.
В ней приняли участие заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, председатель правления Казахтелеком Багдат Мусин и генеральный директор Aleria Эрик Леандри.
Ключевой проект
Одним из центральных направлений станет проект Data Center Valley.
Он будет реализован в Экибастузе Павлодарской области и, как ожидается, станет крупнейшим кампусом центров обработки данных в Центральной Азии.
Планируемая энергетическая мощность проекта - до одного гигаватта.
"Проект позволит укрепить позиции Казахстана как регионального хаба цифровой инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Также он создаст условия для развития суверенного искусственного интеллекта.
О чем договорились
Меморандум предусматривает сотрудничество по нескольким направлениям:
- привлечение инвестиций
- развитие национальной инфраструктуры
- локализация технологических решений
Кроме того, стороны намерены развивать экосистему облачных технологий и ИИ.
Отмечается, что взаимодействие будет включать совместные инициативы, обмен знаниями и проработку конкретных проектов.
"Соглашение подтверждает приверженность сторон созданию современной цифровой инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Что дальше?
Стороны заявили о готовности продолжать диалог и реализовывать практические проекты.
Ожидается, что сотрудничество будет способствовать цифровой трансформации Казахстана и развитию технологий под национальным контролем.
Компания Aleria специализируется на развитии суверенной инфраструктуры искусственного интеллекта и работает с государствами и крупными организациями. В числе её партнёров — NVIDIA и DDN.
