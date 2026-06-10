В Минспорта рассказали о росте поддержки трехкратной чемпионки мира Бибисары Асаубаевой

Объем финансирования подготовки казахстанской шахматистки Бибисары Асаубаевой к международным соревнованиям ежегодно увеличивается. Об этом сообщил вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан Серик Жарасбаев.

По его словам, по линии Фонда поддержки спорта и туризма в 2024 году на проект спортсменки было выделено 64 млн тенге. В 2025 году сумма выросла до 79 млн тенге, а в 2026 году достигла 100 млн тенге.

"То есть динамика налицо. Также можно отметить, что и со стороны Федерации аналогичная динамика есть. Это всецело направлено на то, чтобы наша именитая спортсменка Бибисара Асаубаева могла полноценно готовиться и выступать на международных стартах", – отметил Жарасбаев.

Вице-министр подчеркнул, что Асаубаева оправдывает оказанное доверие высокими результатами. Она стала первой в истории Казахстана шахматисткой, завоевавшей титул трехкратной чемпионки мира.

Достижения спортсменки получили высокую оценку на государственном уровне. Как напомнил Жарасбаев, глава государства подписал указ о награждении шахматистки орденом "Барыс" II степени.

Говоря о развитии шахмат в стране, вице-министр отметил, что по поручению Президента была разработана специальная концепция развития шахмат, предусматривающая конкретные показатели и меры поддержки по всей республике.

При этом успехи Казахстана в шахматах не ограничиваются достижениями Бибисары Асаубаевой. В качестве примера Жарасбаев привел Казбека Ногербека, который в прошлом году стал чемпионом мира среди молодежи. По его словам, это первое подобное достижение среди мужчин почти за 20 лет после успеха Дармена Садвакасова.

Также вице-министр отметил вклад президента Казахстанской федерации шахмат Тимура Турлова в развитие этого вида спорта. По его словам, сегодня по всей стране открываются новые шахматные секции для детей, что способствует популяризации интеллектуального спорта среди подрастающего поколения.

Кроме того, на прошлой неделе представители министерства приняли участие в турнире, организованном известной казахстанской шахматисткой Динарой Садуакасовой, которому также была оказана поддержка со стороны ведомства.

Напомним, казахстанская шахматистка, международный гроссмейстер Бибисара Асаубаева обратилась к Президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой о помощи. После победы на престижном турнире Norway Chess-2026 спортсменка заявила о проблемах с финансированием подготовки к международным соревнованиям и сокращении выплат со стороны спортивных структур.

В опубликованном видеообращении Асаубаева напомнила, что является трехкратной чемпионкой мира по блицу и входит в число сильнейших шахматисток планеты.