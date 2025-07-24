В специализрованном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны продолжаются судебные прения по делу Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой. Сегодня выступают потерпевшие и их представители, выражают свои мнения по поводу меры наказания для обвиняемых, передаёт BAQ.KZ.

Выступая в ходе судебных прений, один из потерпевших Антон Ким выразил поддержку требованию гособвинения о назначении наказания в виде лишения свободы. В то же время он призвал суд учесть возраст и состояние здоровья Гайни Алашбаевой.

"Касательно меры наказания для подсудимых — поддерживаю запрос прокуроров. Единственное, хотел бы попросить суд учесть возраст и состояние здоровья госпожи Алашбаевой. Всё-таки это пожилой человек", — отметил он.

По словам потерпевшего, главный мотив его участия в процессе связан не только с личным ущербом, но и с тем ущербом, который действия подсудимых нанесли доверию общества к институтам.

"Суть дела ясна: деньги, предназначенные на благотворительность и помощь нуждающимся, были использованы в личных целях. Но я решил участвовать в процессе, потому что меня всегда расстраивает, как подобные случаи подрывают доверие общества к государственным и общественным институтам. Это перечёркивает усилия, которые предпринимаются для улучшения положения в стране, искоренения насилия, повышения благосостояния", — подчеркнул он.

Потерпевший отметил, что каждый такой случай усиливает общественный скепсис:

"Государство и НПО работают над реальными реформами, прикладывают усилия, чтобы заслужить доверие людей. Но после таких инцидентов это доверие вновь оказывается под угрозой".

Напомним, ранее в рамках судебного процесса по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой потерпевший Олжас Садык рассказал, что передал 83 миллиона тенге на помощь жителям сектора Газа, однако так и не получил отчёта о расходовании средств. Он призвал суд поддержать обвинение, но попросил учесть возраст и здоровье Гайни Алашбаевой, предложив оставить её под домашним арестом.

Что известно о деле Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой

Как ранее сообщал BAQ.KZ, Перизат Кайрат и её мать Гайни Алашбаева обвиняются в хищении более 3,5 млрд тенге под предлогом благотворительности. Согласно материалам следствия, с 2021 по 2024 год подсудимые организовали масштабный сбор средств якобы на помощь детям с инвалидностью, пострадавшим от паводков и населению Палестины. Однако большая часть средств, по версии прокуратуры, пошла на покупку элитных автомобилей, квартир, люксовых товаров и отдых в дорогих отелях.

Ранее гособвинение запросило 10 лет лишения свободы для Перизат Кайрат и 8 лет — для Гайни Алашбаевой, а также конфискацию всего имущества, приобретённого на средства, полученные преступным путём.