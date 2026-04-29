Ветеранам в Жетысу выплатят 296 млн тенге
Единовременную материальную помощь получат более 2 тысяч человек, включая единственного ветерана Великой Отечественной войны в регионе.
В области Жетысу в преддверии Дня Победы единовременную материальную помощь получат 2034 человека. Общая сумма выплат составит 296 млн тенге.
Средства предусмотрены для поддержки ветеранов и приравненных к ним категорий граждан.
По данным региональных властей, на сегодняшний день в области проживает один ветеран Великой Отечественной войны - Искак Хусаинов.
Ему будет выплачена единовременная помощь в размере 5 млн тенге.
Выплаты другим категориям
Кроме того, в соответствии с законом «О ветеранах» материальную помощь получат представители ещё восьми категорий.
Размер выплат для них варьируется от 112,4 тысячи до 216,2 тысячи тенге в зависимости от статуса.
