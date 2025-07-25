Во что вкладывать деньги в Казахстане: названы три главные отрасли
В национальной компании рассказали, какие секторы экономики приносят прибыль и поддерживаются государством.
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Наиболее привлекательными секторами экономики Казахстана в 2025 году стали зелёная энергетика, минеральные ресурсы и сельское хозяйство. Об этом в интервью BAQ.KZ рассказал проектный менеджер НК "Kazakh Invest" Маргулан Тельгожин.
По его словам, именно эти три направления обеспечивают устойчивый рост, экспортный потенциал и активную поддержку со стороны государства. Также расширяются ниши для малого и среднего бизнеса, а страна демонстрирует высокую инвестиционную устойчивость даже на фоне внешнеэкономических рисков.
"В области зелёной энергетики Казахстан активно движется к увеличению доли возобновляемых источников энергии — с нынешних 9% до 15% к 2030 году. Южные регионы страны обладают высоким потенциалом для солнечной генерации. Кроме того, по всей территории имеются ветровые коридоры, подходящие для строительства ветряных электростанций", — сообщил Тельгожин.
Он отметил, что рынок компонентов для ветроэнергетики в Казахстане сегодня практически полностью зависит от импорта. Это, по его мнению, создаёт благоприятные условия для локализации производства и привлечения инвесторов.
Вторым ключевым направлением стал сектор добычи и переработки минеральных ресурсов. Казахстан обладает богатыми запасами хрома, марганца, меди, железа и других полезных ископаемых.
"Растёт мировой спрос на редкоземельные металлы, которые используются в производстве аккумуляторов, электроники и электромобилей. Казахстан стремится стать частью глобальной цепочки поставок этих стратегических материалов", — подчеркнул представитель "Kazakh Invest".
Сельское хозяйство и переработка
Агросектор также сохраняет лидерские позиции. Казахстан располагает более 200 миллионами гектаров сельхозземель и входит в число крупнейших производителей пшеницы в мире.
"Особое внимание уделяется глубокой переработке и развитию экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. В ближайшие годы планируется запуск завода по глубокой переработке пшеницы. Это создаст новые рабочие места и обеспечит поддержку местным производителям сырья", — сообщил Тельгожин.
Логистика, нефть, технологии — в числе перспективных направлений
Учитывая выгодное географическое положение, Казахстан активно развивает транспортно-логистическую инфраструктуру. Средний коридор между Азией и Европой становится важным маршрутом для быстрой и безопасной доставки грузов.
"Строятся новые контейнерные хабы, ведутся переговоры с крупными международными компаниями для расширения транзитных возможностей страны", — отметил эксперт.
Также сохраняется высокий интерес к инвестициям в нефтехимию, здравоохранение, машиностроение, туризм и цифровые технологии.
Какие ниши интересны частным инвесторам и МСБ
По словам спикера, малый и средний бизнес может найти привлекательные ниши в агропереработке, экотехнологиях, цифровых сервисах и сфере услуг.
"Мы наблюдаем устойчивый спрос на переработанную молочную, мясную и зерновую продукцию. Также ощущается нехватка локальных компаний в секторе солнечных панелей, малых ветрогенераторов, энергоэффективных решений", — пояснил он.
Отдельно Тельгожин выделил быстрорастущий сектор электронной коммерции, онлайн-образования и разработки мобильных приложений. Он отметил, что государство предоставляет поддержку в виде грантов, обучающих программ и льготного финансирования, а также создаёт условия для включения МСБ в цепочки поставок крупных проектов.
Какие риски учитывать инвесторам в 2025 году
По мнению эксперта, внутренний инвестиционный климат в Казахстане остаётся стабильным, но на первый план выходят внешние факторы:
"Это нестабильность мировой экономики, колебания цен на сырьё, перестройка логистических цепочек, а также рост требований устойчивого развития (ESG), к которым необходимо быстро адаптироваться", — отметил Тельгожин.
Несмотря на вызовы, Казахстан демонстрирует устойчивость. По данным ЭСКАТО при ООН, в 2024 году страна привлекла 63% всех новых инвестиций в регионе Северной и Центральной Азии. Это на 88% больше, чем в 2023 году.
Таким образом, Казахстан в 2025 году остаётся устойчивым и перспективным направлением для инвестиций — как для международных корпораций, так и для частных инвесторов.
Ключевыми точками роста стали зелёная энергетика, минеральные ресурсы и агропереработка. Уже сегодня доля ВИЭ в энергобалансе приближается к 9%, а к 2030 году должна достичь 15%. При этом рынок компонентов для ветроустановок почти полностью зависит от импорта, что открывает широкие возможности для локализации.
Сектор недропользования предлагает доступ к стратегическим редкоземельным металлам, а агроиндустрия — возможности для глубокой переработки зерна и развития экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью.
Строительство контейнерных хабов, расширение транспортных маршрутов и развитие Среднего коридора усиливают логистическую роль Казахстана. Дополнительные ниши открываются в нефтехимии, машиностроении, здравоохранении и цифровых технологиях.
При поддержке государства, устойчивой макроэкономической политике и стратегическом географическом положении Казахстан продолжает укреплять доверие инвесторов, оставаясь одним из самых надёжных и доходных направлений для долгосрочного вложения капитала.
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