Наиболее привлекательными секторами экономики Казахстана в 2025 году стали зелёная энергетика, минеральные ресурсы и сельское хозяйство. Об этом в интервью BAQ.KZ рассказал проектный менеджер НК "Kazakh Invest" Маргулан Тельгожин.

По его словам, именно эти три направления обеспечивают устойчивый рост, экспортный потенциал и активную поддержку со стороны государства. Также расширяются ниши для малого и среднего бизнеса, а страна демонстрирует высокую инвестиционную устойчивость даже на фоне внешнеэкономических рисков.

"В области зелёной энергетики Казахстан активно движется к увеличению доли возобновляемых источников энергии — с нынешних 9% до 15% к 2030 году. Южные регионы страны обладают высоким потенциалом для солнечной генерации. Кроме того, по всей территории имеются ветровые коридоры, подходящие для строительства ветряных электростанций", — сообщил Тельгожин.

Он отметил, что рынок компонентов для ветроэнергетики в Казахстане сегодня практически полностью зависит от импорта. Это, по его мнению, создаёт благоприятные условия для локализации производства и привлечения инвесторов.

Вторым ключевым направлением стал сектор добычи и переработки минеральных ресурсов. Казахстан обладает богатыми запасами хрома, марганца, меди, железа и других полезных ископаемых.

"Растёт мировой спрос на редкоземельные металлы, которые используются в производстве аккумуляторов, электроники и электромобилей. Казахстан стремится стать частью глобальной цепочки поставок этих стратегических материалов", — подчеркнул представитель "Kazakh Invest".

Сельское хозяйство и переработка

Агросектор также сохраняет лидерские позиции. Казахстан располагает более 200 миллионами гектаров сельхозземель и входит в число крупнейших производителей пшеницы в мире.

"Особое внимание уделяется глубокой переработке и развитию экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. В ближайшие годы планируется запуск завода по глубокой переработке пшеницы. Это создаст новые рабочие места и обеспечит поддержку местным производителям сырья", — сообщил Тельгожин.

Логистика, нефть, технологии — в числе перспективных направлений

Учитывая выгодное географическое положение, Казахстан активно развивает транспортно-логистическую инфраструктуру. Средний коридор между Азией и Европой становится важным маршрутом для быстрой и безопасной доставки грузов.

"Строятся новые контейнерные хабы, ведутся переговоры с крупными международными компаниями для расширения транзитных возможностей страны", — отметил эксперт.

Также сохраняется высокий интерес к инвестициям в нефтехимию, здравоохранение, машиностроение, туризм и цифровые технологии.

Какие ниши интересны частным инвесторам и МСБ

По словам спикера, малый и средний бизнес может найти привлекательные ниши в агропереработке, экотехнологиях, цифровых сервисах и сфере услуг.

"Мы наблюдаем устойчивый спрос на переработанную молочную, мясную и зерновую продукцию. Также ощущается нехватка локальных компаний в секторе солнечных панелей, малых ветрогенераторов, энергоэффективных решений", — пояснил он.

Отдельно Тельгожин выделил быстрорастущий сектор электронной коммерции, онлайн-образования и разработки мобильных приложений. Он отметил, что государство предоставляет поддержку в виде грантов, обучающих программ и льготного финансирования, а также создаёт условия для включения МСБ в цепочки поставок крупных проектов.

Какие риски учитывать инвесторам в 2025 году

По мнению эксперта, внутренний инвестиционный климат в Казахстане остаётся стабильным, но на первый план выходят внешние факторы:

"Это нестабильность мировой экономики, колебания цен на сырьё, перестройка логистических цепочек, а также рост требований устойчивого развития (ESG), к которым необходимо быстро адаптироваться", — отметил Тельгожин.

Несмотря на вызовы, Казахстан демонстрирует устойчивость. По данным ЭСКАТО при ООН, в 2024 году страна привлекла 63% всех новых инвестиций в регионе Северной и Центральной Азии. Это на 88% больше, чем в 2023 году.

Таким образом, Казахстан в 2025 году остаётся устойчивым и перспективным направлением для инвестиций — как для международных корпораций, так и для частных инвесторов.

Ключевыми точками роста стали зелёная энергетика, минеральные ресурсы и агропереработка. Уже сегодня доля ВИЭ в энергобалансе приближается к 9%, а к 2030 году должна достичь 15%. При этом рынок компонентов для ветроустановок почти полностью зависит от импорта, что открывает широкие возможности для локализации.

Сектор недропользования предлагает доступ к стратегическим редкоземельным металлам, а агроиндустрия — возможности для глубокой переработки зерна и развития экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Строительство контейнерных хабов, расширение транспортных маршрутов и развитие Среднего коридора усиливают логистическую роль Казахстана. Дополнительные ниши открываются в нефтехимии, машиностроении, здравоохранении и цифровых технологиях.

При поддержке государства, устойчивой макроэкономической политике и стратегическом географическом положении Казахстан продолжает укреплять доверие инвесторов, оставаясь одним из самых надёжных и доходных направлений для долгосрочного вложения капитала.