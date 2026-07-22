Водителей предупредили об ограничении движения в Астане

Схему движения временно изменят на одном из участков проспекта Тлендиева.

22 Июля 2026, 14:49
АВТОР
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Freepik.com 22 Июля 2026, 14:49
22 Июля 2026, 14:49
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Фото: Freepik.com

С 22 по 26 июля на проспекте Н. Тлендиева частично ограничат движение автотранспорта, сообщает BAQ.KZ.

Ограничения введут на участке от улицы Баршын до транспортной развязки в связи с ремонтом дорожного покрытия.

Въезд в город будет осуществляться в обычном режиме. Для выезда из города на указанном участке организуют временную схему объезда.

источник фото: Акимат города Астаны

Водителей просят заранее планировать маршрут, учитывать ограничения и соблюдать требования временных дорожных знаков.

Какие еще улицы перекрыты

В столице продолжаются масштабные дорожные работы, из-за которых ограничения действуют сразу на нескольких участках. Так, до 20 августа полностью перекрыто движение на пересечении проспекта Улы Дала и улицы Толе би, где строится новый участок улицы Толе би. Для объезда водителям рекомендуют использовать улицу Е54 и местный проезд вдоль проспекта Улы Дала.

До 30 июля закрыт местный проезд вдоль улицы Сауран на участке от улицы Алматы до улицы Керей Жанибек хандар. Здесь ведутся работы по прокладке инженерных сетей.

Кроме того, до конца 2026 года сохраняется полное перекрытие участка улицы Алматы от улицы Акмешит до улицы Туркестан. Ограничения связаны со строительством транспортного тоннеля, при этом движение через перекрестки Алматы – Акмешит и Алматы – Туркестан остается открытым.

Также до 1 сентября полностью закрыто движение в районе пересечения проспекта Мәңгілік Ел и улицы Сыганак – между бизнес-центром Syganaq и жилым комплексом «Ишим». На этом участке продолжается строительство новой улицы и инженерных коммуникаций.

Еще одно ограничение действует в районе городской поликлиники № 9. До 1 сентября закрыт проезд от улицы А. Бокейхана к медучреждению, при этом подъезд к поликлинике организован со стороны проспекта Мәңгілік Ел.

Ранее сообщалось, что маршрутный ремонт дорожного полотна проводится на участке от улицы А. Сембинова до улицы А. Пушкина.

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