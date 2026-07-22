Водителей предупредили об ограничении движения в Астане
Схему движения временно изменят на одном из участков проспекта Тлендиева.
22 Июля 2026, 14:49
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22 Июля 2026, 14:4922 Июля 2026, 14:49
128Фото: Freepik.com
С 22 по 26 июля на проспекте Н. Тлендиева частично ограничат движение автотранспорта, сообщает BAQ.KZ.
Ограничения введут на участке от улицы Баршын до транспортной развязки в связи с ремонтом дорожного покрытия.
Въезд в город будет осуществляться в обычном режиме. Для выезда из города на указанном участке организуют временную схему объезда.
Водителей просят заранее планировать маршрут, учитывать ограничения и соблюдать требования временных дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что маршрутный ремонт дорожного полотна проводится на участке от улицы А. Сембинова до улицы А. Пушкина.
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