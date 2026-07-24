Вор-рецидивист подбирал ключи и обчищал квартиры в Павлодарской области

В Павлодарской области сотрудники криминальной полиции задержали 36-летнего жителя Астаны, которого подозревают в серии квартирных краж.

По версии следствия, общий ущерб от его действий составляет несколько миллионов тенге.

Как действовал подозреваемый

По данным полиции, в июле мужчина проник в одну из квартир Павлодара, подобрав ключ к входной двери. Из жилья были похищены деньги, ювелирные изделия и другие ценные вещи. Сумма ущерба составила около 6 млн тенге.

Следствие считает, что подозреваемый причастен как минимум к трем квартирным кражам. Во всех случаях он использовал одну и ту же схему: подбирал ключ к входной двери, проникал в квартиру и похищал ценное имущество.

Что известно о задержанном

Подозреваемым оказался 36-летний житель Астаны, ранее неоднократно судимый.

При личном обыске у него изъяли часть похищенных денежных средств. Кроме того, в одном из ломбардов Семея полицейские обнаружили и изъяли похищенные золотые украшения.

В настоящее время по факту краж проводится досудебное расследование. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

В ведомстве сообщили, что сейчас устанавливается возможная причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Павлодарской области.

Правоохранители также напомнили жителям о необходимости соблюдать меры безопасности: устанавливать надежные замки и сигнализацию, использовать камеры видеонаблюдения, не оставлять жилье без присмотра на длительное время и всегда проверять, закрыты ли двери и окна перед уходом.

Ранее сообщалось, что посуточный арендатор оказался вором в Актюбинской области.

Мужчина снял жилье на сутки, а при выезде демонтировал и забрал телевизор, закрепленный на стене.

После обнаружения пропажи хозяйка квартиры обратилась в правоохранительные органы.

Размер причиненного ущерба она оценила в 70 тысяч тенге. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался житель соседней области.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для проведения следственных действий.

Как выяснилось, похищенный телевизор он успел продать неизвестным лицам. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение имущества, чтобы вернуть его законной владелице.

По данному факту проводится досудебное расследование. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.