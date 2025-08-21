Врачи рассказали о состоянии девочки, оставшейся в больнице Урджара
В Абайской области в реанимации остаётся ещё один пострадавший ребёнок.
В Абайской области остаётся в больнице ещё один ребёнок, пострадавший в трагическом ДТП в селе Бестерек Урджарского района, передает BAQ.KZ.
По информации врачей, девочка находится в реанимации Урджарской районной больницы. Её состояние оценивается как стабильно тяжёлое.
Ранее сообщалось о состоянии детей, которых перевезли в больницу столицы.
Напомним,19 августа в селе Бестерек Урджарского района 55-летний водитель автомобиля марки "Toyota", не справившись с управлением, совершил наезд на группу детей, игравших у ворот дома в 10 метрах от проезжей части.
В результате происшествия двое детей скончались на месте, ещё один – по дороге в больницу. Трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами.
Стало известно, что погибшие дети были в гостях у бабушки.
Водителя сразу задержали. Экспертиза показала: в момент аварии он находился в трезвом состоянии. По решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Для оказания экстренной помощи в регион по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева был направлен военно-транспортный самолёт Минобороны РК, на борту которого прибыли специалисты Министерства здравоохранения из Астаны. Позже было принято решение госпитализировать двоих пациентов в Многопрофильную городскую детскую больницу №2 г. Астаны.
Аким области Берик Уали распорядился оказать семьям погибших всю необходимую поддержку. Власти обеспечат организацию похорон, а также предоставят психологическую и материальную помощь.
