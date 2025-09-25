Турция рассчитывает к концу 2028 года полностью ввести в эксплуатацию атомную электростанцию "Аккую", которая станет первой АЭС в истории страны. Об этом сообщил замминистра энергетики и природных ресурсов Турции Зафер Демирджан в ходе Всемирной атомной недели в Москве, передает BAQ.KZ.

"Планируется, что к концу 2028 года все энергоблоки будут полностью введены в эксплуатацию. С АЭС "Аккую" мы обеспечим 10% производства электроэнергии и сократим выбросы углекислого газа на 35 миллионов тонн в год", - сказал замминистр.

Власти подчеркивают, что проект "Аккую" играет ключевую роль в национальной энергетической стратегии, которая предусматривает достижение углеродной нейтральности к 2053 году и развитие ядерной энергетики как надёжного низкоуглеродного источника энергии.

Напомним, более тысячи казахстанцев заняты в возведении атомной электростанции "Аккую" в Турции. Среди них специалисты самых разных профессий: от строителей до экспертов в области энергетики и атомной промышленности. Также в проекте участвуют сотрудники, занимающиеся учётом, аудитом и административным управлением. Ранее в интервью они рассказали о своей работе.

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании палат Парламента с Посланием народу Казахстана, заявил о необходимости строительства трех АЭС.

25 сентября в 12:00 в стране запущен всенародный конкурс на выбор названия первой атомной электростанции.

8 августа, вблизи села Улькен Алматинской области состоялась церемония запуска подготовительных работ по строительству АЭС.

20 июня Агентство РК по атомной энергии и "Росатом" утвердили дорожную карту о строительстве АЭС в Казахстане.

В конце июля 2025 года на стройке атомной электростанции "Аккую" в турецком Мерсине вспыхнула забастовка. Рабочие подрядной организации, участвующие в проекте, остановили работу, требуя выплатить заработную плату, которую, по их словам, не выдают уже три месяца.

В "Росатоме" подтвердили информацию о задержке выплат и связали проблему с санкциями, повлиявшими на финансирование. В корпорации ранее заявили, что совместно с турецкой стороной ищут пути решения.