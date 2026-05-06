В Усть-Каменогорск прибыли республиканские специалисты для помощи пострадавшим, передает BAQ.kz.

5 мая 2026 года в 23:00 в Усть-Каменогорск прибыли главный республиканский реаниматолог Бахыт Жаркимбеков и руководитель департамента комбустиологии, главный республиканский специалист по ожогам Жомарт Жалгаспаев из Научного координационного центра экстренной медицины Астаны.

Сразу после прибытия врачи отправились в медицинское учреждение, где находятся пострадавшие. Там они провели осмотр пациентов и собрали консилиумы, чтобы уточнить диагнозы и определить дальнейшее лечение.

Состояние пациентов

У одного пациента с тяжелыми ожогами состояние остается крайне тяжелым. Врачи проводят интенсивную терапию, чтобы вывести его из ожогового шока. Это займет не менее 72 часов. После стабилизации состояния будет рассмотрен вопрос о его возможной транспортировке в центр экстренной медицины в Астану.

Другой пострадавший получил травму позвоночника. Его готовят к перевозке санитарной авиацией в нейрохирургическое отделение центра в Астане. Транспортировка запланирована на 7 мая 2026 года.

Вопрос о перевозке пациента с ожогами повторно рассмотрят ориентировочно 9 мая во время следующего визита республиканских специалистов.

Общая ситуация

Всего в Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр были доставлены 5 пострадавших.

2 человека госпитализированы: один — в травматологическое отделение, второй — в реанимацию

Остальным оказана помощь, госпитализация не потребовалась, они направлены на амбулаторное наблюдение

Ситуация находится под постоянным контролем Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.

Что произошло ранее

Ранее на территории одного из предприятий в Усть-Каменогорске произошёл взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, инцидент случился в цехе пылеулавливания - взорвалась газовоздушная смесь.

В результате происшествия произошло частичное обрушение конструкций.

На месте работают подразделения спасателей, ведутся аварийно-спасательные работы.

Позже стало известно, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, медики продолжают оказывать помощь.

Также по факту происшествия поручения дал Олжас Бектенов, заявив, что ситуация находится на личном контроле.

В результате взрыва на Усть-Каменогорском предприятии погибли два человека.

Обстоятельства случившегося продолжают устанавливаться.