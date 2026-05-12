Взрыв в Усть-Каменогорске: скончался один из пострадавших работников
Компания «Казцинк» сообщила о смерти одного из работников, пострадавших в результате несчастного случая, произошедшего 5 мая на Усть-Каменогорской металлургической площадке, передает BAQ.kz.
Как отмечается в официальном заявлении компании, сотрудник скончался в больнице от тяжёлых травм, полученных во время инцидента.
«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Компания оказывает необходимую поддержку семье погибшего и всем сотрудникам», — говорится в сообщении.
Также добавили, что работы по ликвидации последствий аварии продолжаются, а расследование инцидента проводится совместно с государственными органами. На данный момент Усть-Каменогорский металлургический комплекс функционирует с временным снижением производственных мощностей на цинковом и свинцовом заводах.
Дальнейшая информация будет предоставляться по мере поступления.
Что произошло ранее
Ранее на территории одного из предприятий в Усть-Каменогорске произошел взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, инцидент случился в цехе пылеулавливания - взорвалась газовоздушная смесь.
В результате происшествия произошло частичное обрушение конструкций.
На месте работают подразделения спасателей, ведутся аварийно-спасательные работы.
Позже стало известно, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, медики продолжают оказывать помощь.
Также по факту происшествия поручения дал Олжас Бектенов, заявив, что ситуация находится на личном контроле.
В результате взрыва на Усть-Каменогорском предприятии погибли два человека. Также республиканские врачи прибыли в Усть-Каменогорск для помощи пострадавшим.
Обстоятельства случившегося продолжают устанавливаться.
