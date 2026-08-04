Министерство торговли и интеграции Казахстана, Национальная палата предпринимателей «Атамекен» и представители маркетплейса Wildberries провели рабочую встречу, посвященную ситуации вокруг казахстанских продавцов, чьи товары пострадали в результате атак на логистические объекты компании в России.

Главными темами стали компенсации предпринимателям, восстановление логистики и дальнейшая поддержка казахстанского бизнеса.

Компенсации будут выплачивать поэтапно

В Wildberries сообщили, что выплаты продавцам производятся по мере обработки информации и оценки последствий инцидентов.

По данным компании, на первом этапе компенсации получили более 88 тысяч продавцов. Кроме того, были введены льготные тарифы на хранение и логистику, а также меры по субсидированию скидок.

Второй этап выплат, как сообщили в компании, охватил более 97 тысяч представителей малого и среднего бизнеса, включая тех, кто уже получил первоначальную поддержку. После завершения оценки ущерба будет определен порядок дальнейших выплат.

«Все меры помощи и компенсаций для продавцов, чей товар пострадал на логистических объектах, в полной мере распространяются и на селлеров из Казахстана», – заявил директор департамента по развитию инноваций и экосистемы Wildberries Евгений Этин.

Обсудили логистику и развитие электронной торговли

Во время встречи стороны также обсудили работу логистических цепочек в новых условиях и дальнейшее развитие электронной коммерции.

В Национальной палате предпринимателей «Атамекен» подчеркнули важность взаимодействия государства, бизнеса и торговых площадок при решении подобных ситуаций.

По итогам переговоров стороны договорились координировать действия для оперативной поддержки предпринимателей и сохранения объемов торговли казахстанских продавцов.

В начале августа несколько логистических объектов Wildberries в России подверглись атакам беспилотников. Возгорания произошли на складах в Ленинградской, Московской и Тверской областях. Из-за этого компания временно ограничивала прием поставок на отдельных объектах и начала оценку ущерба.

Ранее министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев, комментируя ситуацию, отметил, что предпринимателям при выборе маркетплейсов важно учитывать не только стоимость услуг, но и надежность логистики, сроки доставки и устойчивость цепочек поставок. Он также призвал активнее использовать отечественные электронные торговые площадки.

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