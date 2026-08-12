В Шымкенте завершается судебный процесс по делу об убийстве 21-летней Нурай Серикбай. Подсудимый Шерхан Аймахан выступил с последним словом и выразил соболезнования семье погибшей, передает корреспондент BAQ.KZ.

Что сказал подсудимый

В последнем слове Шерхан Аймахан заявил, что испытывал к Нурай искренние чувства, и попросил прощения у ее семьи.

«Я очень сильно любил ее, у меня были искренние чувства. Выражаю соболезнования ее родителям и раскаиваюсь. Прошу прощения у отца, матери и двух братьев Нурай», – сказал подсудимый.

Он также заявил о готовности возместить потерпевшей стороне материальный ущерб в размере 15 739 65 тенге.

При этом требование о компенсации морального вреда в размере 10 млрд тенге он не признал.

«Материальный ущерб полностью беру на себя и готов в будущем, работая, его возместить. Моральную компенсацию в размере 10 миллиардов тенге не признаю. Я очень сожалею о том, что произошло, и буду сожалеть об этом всю жизнь», – заявил Аймахан.

Какую версию озвучил Шерхан Аймахан

Подсудимый продолжил настаивать на своей версии произошедшего. По его словам, Нурай добровольно поехала с ним из Алматы в Шымкент, а между ними были взаимные чувства.

Эти заявления отражают позицию подсудимого и стороны защиты.

Почему подсудимый не согласен с экспертизой

В последнем слове Аймахан также выразил несогласие с результатами одной из экспертиз. При этом не уточняется, о каком именно исследовании идет речь.

Ранее судебно-психиатрическая экспертиза признала подсудимого вменяемым. Согласно ее выводам, он мог осознавать характер своих действий и руководить ими.

В чем его обвиняют

Версия обвинения существенно отличается от показаний подсудимого.

Согласно обвинительному акту, который ранее был оглашен в суде, мужчина принуждал Нурай к браку и преследовал ее. В частности, по данным обвинения, он звонил девушке 76 раз менее чем за полтора часа.

Следствие считает, что в день трагедии Аймахан приехал к дому Нурай, напал на нее с ножом, после чего скрылся.

По данным обвинения, девушка получила 35 ножевых ранений.

Какой срок ему грозит

Ранее Государственный обвинитель Мадияр Абилкасимов запросил для Шерхана Аймахана пожизненное лишение свободы и заявил, что представленные в суде материалы, по его оценке, подтверждают позицию обвинения.

По пункту 5 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан – убийство, совершённое с особой жестокостью – прокурор попросил назначить пожизненное лишение свободы.

Также обвинение запросило два года заключения по статье 125-1 Уголовного кодекса РК о принуждении к вступлению в брак.

По статье 115-1 УК РК о сталкинге прокурор попросил назначить 200 часов общественных работ.

При этом окончательное наказание, по позиции стороны обвинения, должно составить пожизненный срок.

Прокурор высказался о последней видеозаписи Нурай

Отдельное внимание в суде уделили видеозаписи, на которой Нурай Серикбай говорит об отсутствии претензий к Шерхану Аймахану.

Прокурор заявил, что не считает эту запись доказательством, подтверждающим позицию обвиняемого. По его словам, экспертиза выявила признаки заранее подготовленной речи.

Обвинитель также отметил, что во время записи девушка несколько раз забывала текст.

Что будет дальше

Сторона обвинения не усмотрела обстоятельств, которые могли бы стать основанием для более мягкого наказания.

Прокурор попросил определить Шерхану Аймахану отбывание наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

«Прошу назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы и определить его отбывание в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Срок наказания прошу исчислять со дня провозглашения приговора. Меру пресечения в отношении Аймахана в виде содержания под стражей прошу оставить без изменения», – заявил прокурор.

Ранее семья погибшей от ножевых ранений 21-летней Нурай Серикбай потребовала от подозреваемого 10 млрд тенге в качестве компенсации морального вреда. Брат девушки Султан объяснил, почему семья настаивает именно на этой сумме.

По его словам, требование семьи связано как с юридическими, так и с моральными аспектами.

Почему семья назвала именно 10 млрд тенге

Султан отметил, что потерпевшая сторона самостоятельно определяет сумму, которую считает справедливой в качестве компенсации морального вреда.

«Мы установили сумму, которую считаем справедливой. Если говорить о моральной стороне вопроса, даже если собрать все деньги мира, они не смогут компенсировать нам потерю Нурай. Потому что для нас человеческая жизнь не измеряется деньгами. Если мы должны жить с болью от отсутствия Нурай, то пусть сторона подсудимого несет ответственность деньгами», – сказал он.

По словам Султана, если компенсация будет выплачена, семья намерена направить эти средства на благотворительность.

В частности, речь идет о помощи девушкам, которые столкнулись со сталкингом, а также другим людям, нуждающимся в поддержке.

Что известно об убийстве Нурай

Напомним, 11 января 2026 года возле многоэтажного жилого дома было обнаружено тело 21-летней девушки. По словам очевидцев, на теле погибшей были ножевые ранения. В полиции сообщили, что подозреваемый ранее был знаком с Нурай.

13 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала 28-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве девушки. Суд санкционировал его арест. Расследование проводится по статье «Убийство».