Забравшийся на крышу ЖК Коркем-3 в Астане парень получил 10 суток
В ходе судебного заседания он полностью признал вину и раскаялся.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны рассмотрел дело о мелком хулиганстве в отношении гражданина Н.
Суд установил, что 20 апреля 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поднялся на край кровли жилого комплекса «Коркем-3». Осознавая возможные последствия своих действий, он тем самым нарушил общественный порядок.
“По материалам дела, его поведение носило демонстративный характер: он находился на краю крыши многоквартирного дома, игнорировал общепринятые нормы поведения, создавал угрозу собственной жизни и вызывал беспокойство у окружающих. Эти обстоятельства суд расценил как явное неуважение к обществу”, - сообщили в суде.
В ходе судебного заседания Н. полностью признал вину и раскаялся. Он пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, не контролировал свои действия, а причиной поступка стала ссора с девушкой и намерение спрыгнуть с крыши.
Вина правонарушителя подтверждена видеозаписью с места происшествия и другими материалами дела.
Санкция части 1 статьи 434 КоАП РК предусматривает штраф в размере 20 МРП, общественные работы от 20 до 60 часов либо административный арест от 5 до 15 суток.
“Суд признал Н. виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. При вынесении решения учтены характер правонарушения и его негативное влияние на общественный порядок”, - подчеркнули в суде.
Постановление суда на данный момент не вступило в законную силу.
Напомним, 20 апреля в Астане 18-летнего парня сняли с крыши ЖК Коркем-3.
Также напомним, что именно в этом ЖК в начале апреля в одной из крвартир произошел пожар и погибли трое детей. Было возбуждено уголовное дело по факту гибели детей при пожаре.
Состояние женщины, пострадавшей при пожаре, врачи оценивают как тяжелое.
Жильцы ЖК рассказали о событиях ночного пожара: люди просыпались от дыма, пытались достучаться до соседей и эвакуировались в условиях паники.
Самое читаемое
- Следователь объяснил, зачем Жанабыловых водили к руководству ДЭР
- Сборная Казахстана возглавила мировой рейтинг по сокке
- В центре лучше: Людям из аварийного дома в Астане предлагают переселиться на окраину
- «Не вводите суд в заблуждение»: адвокат Жанабыловых выступила против следствия
- Казахстанец приговорен к пожизненному сроку в Дубае