Забравшийся на крышу ЖК Коркем-3 в Астане парень получил 10 суток

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны рассмотрел дело о мелком хулиганстве в отношении гражданина Н.

Суд установил, что 20 апреля 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поднялся на край кровли жилого комплекса «Коркем-3». Осознавая возможные последствия своих действий, он тем самым нарушил общественный порядок.

“По материалам дела, его поведение носило демонстративный характер: он находился на краю крыши многоквартирного дома, игнорировал общепринятые нормы поведения, создавал угрозу собственной жизни и вызывал беспокойство у окружающих. Эти обстоятельства суд расценил как явное неуважение к обществу”, - сообщили в суде.

В ходе судебного заседания Н. полностью признал вину и раскаялся. Он пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, не контролировал свои действия, а причиной поступка стала ссора с девушкой и намерение спрыгнуть с крыши.

Вина правонарушителя подтверждена видеозаписью с места происшествия и другими материалами дела.

Санкция части 1 статьи 434 КоАП РК предусматривает штраф в размере 20 МРП, общественные работы от 20 до 60 часов либо административный арест от 5 до 15 суток.

“Суд признал Н. виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. При вынесении решения учтены характер правонарушения и его негативное влияние на общественный порядок”, - подчеркнули в суде.

Постановление суда на данный момент не вступило в законную силу.

Напомним, 20 апреля в Астане 18-летнего парня сняли с крыши ЖК Коркем-3.

