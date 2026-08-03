Кассационный суд по административным делам поставил точку в споре о государственных закупках компьютеров для Областного центра психического здоровья. Суд оставил без изменения решения первой и апелляционной инстанций, признав незаконным определение победителя конкурса.

Спор возник после проведения открытого конкурса с признаком «изъятие из национального режима». Победителем был признан индивидуальный предприниматель «S».

Как выяснили суды, предметом закупки являлся компьютер в комплекте, при этом конкурсная документация предусматривала поставку товара казахстанского происхождения.

Однако в конкурсной заявке победителя отечественного производства оказался только системный блок. Монитор, клавиатура и компьютерная мышь были иностранного производства.

Кассационный суд отметил, что при таких закупках требованиям должен соответствовать весь комплект компьютера, а не отдельные его составляющие. Поэтому наличие одного элемента казахстанского производства не дает оснований считать весь товар отечественным.

По мнению суда, иной подход позволил бы обходить требования законодательства о государственных закупках и противоречил бы цели механизма «изъятия из национального режима», который направлен на поддержку казахстанских производителей.

В связи с этим суд подтвердил, что конкурсная заявка победителя не соответствовала требованиям конкурсной документации и законодательства о государственных закупках.

Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций – без изменения.

Напомним, ранее в Павлодаре сообщалось о планах по благоустройству Центрального сквера. В рамках проекта предусматривалось обновление территории, включая ремонт пешеходных зон и проведение комплекса работ по благоустройству.

Центральный сквер является одним из общественных пространств города, где ежегодно проводятся работы по содержанию и улучшению городской инфраструктуры. При этом вопросы эффективности использования бюджетных средств при реализации подобных проектов находятся на контроле надзорных органов.

Кроме того, девять госзакупок на 1,1 млрд тенге отменили в Степногорске.

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