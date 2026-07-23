Женщину спасли у края балкона в Алматы

23 Июля 2026, 16:26
АВТОР
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кадр из видео 23 Июля 2026, 16:26
23 Июля 2026, 16:26
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Фото: кадр из видео

Опасную ситуацию удалось предотвратить в одном из домов города Алматы.

Накануне около пяти часов вечера на пульт 102 поступило тревожное сообщение. Инцидент произошел на проспекте Сейфуллина женщина находилась за перилами балкона, и возникла угроза ее жизни.

На место оперативно прибыли сотрудники патрульной полиции и участковый инспектор Турксибского района. К этому моменту супруг женщины пытался удержать ее и не дать сделать опасный шаг.

Правоохранители вошли в квартиру и начали спокойно разговаривать с женщиной. Им удалось установить доверительный контакт, успокоить ее и подобрать подходящий момент для помощи.

Совместно с супругом сотрудники полиции смогли вернуть женщину в безопасное место.

Женщина осталась жива. Сейчас специалисты устанавливают причины, которые могли привести к произошедшему.

Ситуация находится на контроле, принимаются необходимые меры для выяснения всех обстоятельств.

 
 
 
 
 
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Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

Также в этом же районе города был зарегистрирован факт смерти 71-летнего мужчины.

По предварительным данным, мужчина покончил с собой у себя дома, применив охотничье ружье.

Сообщается, что мужчина при жизни имел серьёзные проблемы со здоровьем. По словам близких, он ранее высказывал суицидальные намерения.

Ранее алматинка погибла после падения из окна пятиэтажки.

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