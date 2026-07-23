Женщину спасли у края балкона в Алматы

Опасную ситуацию удалось предотвратить в одном из домов города Алматы.

Накануне около пяти часов вечера на пульт 102 поступило тревожное сообщение. Инцидент произошел на проспекте Сейфуллина женщина находилась за перилами балкона, и возникла угроза ее жизни.

На место оперативно прибыли сотрудники патрульной полиции и участковый инспектор Турксибского района. К этому моменту супруг женщины пытался удержать ее и не дать сделать опасный шаг.

Правоохранители вошли в квартиру и начали спокойно разговаривать с женщиной. Им удалось установить доверительный контакт, успокоить ее и подобрать подходящий момент для помощи.

Совместно с супругом сотрудники полиции смогли вернуть женщину в безопасное место.

Женщина осталась жива. Сейчас специалисты устанавливают причины, которые могли привести к произошедшему.

Ситуация находится на контроле, принимаются необходимые меры для выяснения всех обстоятельств.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

Также в этом же районе города был зарегистрирован факт смерти 71-летнего мужчины.

По предварительным данным, мужчина покончил с собой у себя дома, применив охотничье ружье.

Сообщается, что мужчина при жизни имел серьёзные проблемы со здоровьем. По словам близких, он ранее высказывал суицидальные намерения.