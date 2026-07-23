Женщину спасли у края балкона в Алматы
23 Июля 2026, 16:26
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23 Июля 2026, 16:2623 Июля 2026, 16:26
95Фото: кадр из видео
Ранее алматинка погибла после падения из окна пятиэтажки.
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