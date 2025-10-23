На трассе Самара – Шымкент произошла крупная авария, унёсшая жизни 12 человек, передает BAQ.KZ.

Трагедия случилась вблизи села Белкопа, где столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирская "ГАЗель". Ещё шестеро пострадавших с травмами различной степени тяжести были доставлены в Хромтаускую районную больницу.

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров незамедлительно выехал на место происшествия, чтобы лично координировать действия экстренных служб и ознакомиться с ситуацией. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что региональные власти окажут всестороннюю поддержку пострадавшим и семьям жертв трагедии.

"Это невосполнимая утрата, тяжёлое испытание для всех нас. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, а родственникам погибших предоставлена психологическая и социальная поддержка. Ситуация находится под моим личным контролем", — отметил глава региона.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, спасатели, медики и представители акимата. Для оказания помощи родственникам создан оперативный штаб на базе ДЧС, работает горячая линия психологической службы по номеру 8 (7132) 54-86-82.

Движение на участке трассы между Хромтау и Карабутаком для легковых автомобилей уже открыто, однако для грузового транспорта временно сохраняются ограничения.

МВД направило спецгруппу для расследования смертельного ДТП.

По поручению Премьер-министра Олжаса Бектенова создана Правительственная комиссия по расследованию причин дорожно-транспортного происшествия.