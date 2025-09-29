Игроки мадридского "Реала" вышли на поле Центрального стадиона Алматы для предыгровой тренировки перед матчем второго тура Лиги чемпионов против "Кайрата", передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

На кадрах можно увидеть Джуда Беллингема, Винисиуса Жуниора, Феде Вальверде, Килиана Мбаппе, Арду Гюлера и других звёзд команды.

Встреча состоится завтра в 21:45 по времени Астаны. В первом туре "Реал" обыграл французский "Марсель" (2:1), тогда как "Кайрат" уступил в гостях португальскому "Спортингу" (1:4).

Приезд "Реал Мадрида" в Алматы вызвал ажиотаж среди болельщиков.

Ранее команда объявила состав игроков, которые отправятся на матч Лиги чемпионов против алматинского "Кайрата".

Цена билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" определена совместно с УЕФА. Около четырех тысяч иностранных болельщиков ожидал Алматы на этот матч.

Министр туризима и спорта заявил, что инфраструктура Алматы соответствует требованиям УЕФА для игры с "Реал Мадридом".