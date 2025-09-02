Цена билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" в рамках Лиги чемпионов пока не определена, сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в кулуарах Парламента, передает BAQ.KZ.

По его словам, стоимость билетов на "Кайрат" – "Реал Мадрид" согласуют с УЕФА.

"Клуб "Кайрат" в согласовании с УЕФА объявит стоимость, места продажи - будет озвучено. Самое главное, чтобы болельщики были внимательны. Сейчас много мошеннических платформ. Нужно быть осторожными, чтобы не попасться на обман. Мы официально объявим, когда билеты поступят в продажу", — сказал министр.

Матч пройдет 30 сентября на Центральном стадионе.

Ранее "Кайрат" опроверг слухи о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом".

Напомним, "Кайрат" сенсационно впервые прошел отборочный этап Лиги чемпионов, обыграв словенскую "Олимпию", финский КуПС, словацкий "Слован" и шотландский "Селтик". Главным героем встречи стал вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков, который отразил три из пяти ударов соперников.

Алматинский клуб заработал более €18 млн за это достижение.

В Лиге чемпионов казахстанский клуб проведет восемь матчей - по четыре дома и на выезде. В Алматы "Кайрат" примет мадридский "Реал", бельгийский "Брюгге", греческий "Олимпиакос" и кипрский "Пафос". В гостях команду ждут встречи с миланским "Интером", лондонским "Арсеналом", португальским "Спортингом" и датским "Копенгагеном".

Чемпион Казахстана примет домашние матчи на Центральном стадионе Алматы. Таким образом, "Кайрат" установит рекорд самого дальнего выезда в Лиге чемпионов.

В "Реал Мадриде" прокомментировали предстоящий матч против "Кайрата".