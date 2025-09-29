Приезд "Реал Мадрида" в Алматы вызвал ажиотаж среди болельщиков
Матч пройдет 30 сентября
Мадридский "Реал" в ночь с 28 на 29 сентября прилетел в Алматы на матч против Лиги чемпионов с "Кайратом". Приезд футболистов вызвал ажиотаж среди болельщиков, передает BAQ.KZ.
В социальных сетях появились видео, на которых фанаты встречают игроков команды. В аэропорту Алматы футболистов ожидали преданные поклонники, а по пути из аэропорта в гостиницу болельщики сопровождали автобус и снимали его на видео.
Ранее игроков "Реал Мадрида" встретили встретили баурсаками в Алматы. "Реал" объявил состав игроков, которые отправятся на матч Лиги чемпионов против алматинского "Кайрата".
Чемпион Казахстана примет домашние матчи на Центральном стадионе Алматы. Таким образом, "Кайрат" установит рекорд самого дальнего выезда в Лиге чемпионов.
В "Реал Мадриде" прокомментировали предстоящий матч против "Кайрата".
Цена билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" будет определена совместно с УЕФА. Около четырех тысяч иностранных болельщиков ожидает Алматы на этот матч.
Министр туризима и спорта заявил, что инфраструктура Алматы соответствует требованиям УЕФА для игры с "Реал Мадридом".
Матч пройдет 30 сентября и начнется в 21:45.
