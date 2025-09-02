Около четырех тысяч иностранных болельщиков ожидает Алматы на матч "Кайрат"- "Реал Мадрид" в рамках в группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в кулуарах Парламента, передает BAQ.KZ.

Он пояснил, что превысить количество иностранных болельщиков в рамках стандартов УЕФА нельзя.

"Сегодня существуют специальные стандарты УЕФА. Не каждый желающий может приехать. Есть специальная квота. Сообщается, что она составляет около четырех тысяч человек. Эта цифра еще будет уточнена", - сказал Мырзабосынов.

Матч пройдет 30 сентября на Центральном стадионе.

Ранее "Кайрат" опроверг слухи о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом". Цена билетов на матч будет определена совместно с УЕФА.

Напомним, "Кайрат" сенсационно впервые прошел отборочный этап Лиги чемпионов, обыграв словенскую "Олимпию", финский КуПС, словацкий "Слован" и шотландский "Селтик". Главным героем встречи стал вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков, который отразил три из пяти ударов соперников.

Алматинский клуб заработал более €18 млн за это достижение.

В Лиге чемпионов казахстанский клуб проведет восемь матчей - по четыре дома и на выезде. В Алматы "Кайрат" примет мадридский "Реал", бельгийский "Брюгге", греческий "Олимпиакос" и кипрский "Пафос". В гостях команду ждут встречи с миланским "Интером", лондонским "Арсеналом", португальским "Спортингом" и датским "Копенгагеном".

Чемпион Казахстана примет домашние матчи на Центральном стадионе Алматы. Таким образом, "Кайрат" установит рекорд самого дальнего выезда в Лиге чемпионов.

В "Реал Мадриде" прокомментировали предстоящий матч против "Кайрата".