Стадион "Центральный", на котором 30 сентября пройдет матч "Кайрат"- "Реал Мадрид" в рамках в группового этапа Лиги чемпионов, соответствует четвертой категории оценки УЕФА, что позволяет принимать игры подобного масштаба. Об этом сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в кулуарах Правительства, передает BAQ.KZ.

"До этого мероприятия проводились. Мы увидели в рамках этого, что мы готовы, наша инфраструктура готова проводить мероприятия такого масштаба. Тем более на матч приедет самая сильная команда "Реал Мадрид“, и будут свои квоты по линии УЕФА".

Ранее "Кайрат" опроверг слухи о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом". Цена билетов на матч будет определена совместно с УЕФА.

Напомним, "Кайрат" сенсационно впервые прошел отборочный этап Лиги чемпионов, обыграв словенскую "Олимпию", финский КуПС, словацкий "Слован" и шотландский "Селтик". Главным героем встречи стал вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков, который отразил три из пяти ударов соперников.

Алматинский клуб заработал более €18 млн за это достижение.

В Лиге чемпионов казахстанский клуб проведет восемь матчей - по четыре дома и на выезде. В Алматы "Кайрат" примет мадридский "Реал", бельгийский "Брюгге", греческий "Олимпиакос" и кипрский "Пафос". В гостях команду ждут встречи с миланским "Интером", лондонским "Арсеналом", португальским "Спортингом" и датским "Копенгагеном".

Чемпион Казахстана примет домашние матчи на Центральном стадионе Алматы. Таким образом, "Кайрат" установит рекорд самого дальнего выезда в Лиге чемпионов.

В "Реал Мадриде" прокомментировали предстоящий матч против "Кайрата".