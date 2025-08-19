Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщило о мерах поддержки предпринимателей, пострадавших в результате пожара на рынке "Big Шанхай" в Астане, передает BAQ.KZ.

По данным акимата столицы, ущерб нанесен 333 гражданам. По данным Государственного кредитного бюро, из 333 граждан 205 человек имеют займы на 2 468,2 млн тенге, из них в банках второго уровня (БВУ) 201 заемщик на сумму 1 987,8 млн тенге, в микрофинансовых организациях (МФО) 74 заемщика на сумму 480,4 млн тенге.

Банки и микрофинансовые организации провели индивидуальную работу с предпринимателями для анализа их финансового положения.

По итогам:

78 заемщикам предоставлена отсрочка сроком на 6 месяцев без начисления вознаграждения на общую сумму 1 837,8 млн тенге ;

65 заемщиков на сумму 581 млн тенге отказались от предложенной поддержки;

3 заемщикам на 49,4 млн тенге банки отказали в отсрочке по ряду причин (отсутствие права на участие в программе "7-20-25", неподтвержденная предпринимательская деятельность, предыдущая реструктуризация либо оформление займа уже после пожара).

Кроме того, у 59 заемщиков задолженность отсутствует.

Акимат Астаны ранее создал специальный штаб для координации помощи пострадавшим предпринимателям.

Напомним, в ночь на 18 июля в Астане вспыхнул крупный пожар в торговом доме "BIG Шанхай". В ходе тушения пострадали трое сотрудников ДЧС, один из них был госпитализирован с ушибами и сотрясением мозга. Двоим другим оказали помощь на месте, после чего отпустили домой.

23 июля торговцы, понёсшие убытки в результате пожара, заявили, что до сих пор не получили никакой помощи. По их словам, руководство рынка с ними не связывалось.

5 августа сообщалось, что в результате масштабного пожара на рынке "BIG Шанхай" пострадали свыше 300 предпринимателей. Многие из них заявили о полной утрате имущества и риске банкротства.

По словам представителя МЧС, расследование по факту происшествия продолжается, экспертиза ещё не завершена. Официальную причину пожара назовут не раньше конца августа.