205 предпринимателей со сгоревшего рынка "Big Шанхай" имеют займы на 2,5 млрд тенге
Пострадавшим от пожара на рынке предоставили отсрочку по кредитам на 1,8 млрд тенге.
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщило о мерах поддержки предпринимателей, пострадавших в результате пожара на рынке "Big Шанхай" в Астане, передает BAQ.KZ.
По данным акимата столицы, ущерб нанесен 333 гражданам. По данным Государственного кредитного бюро, из 333 граждан 205 человек имеют займы на 2 468,2 млн тенге, из них в банках второго уровня (БВУ) 201 заемщик на сумму 1 987,8 млн тенге, в микрофинансовых организациях (МФО) 74 заемщика на сумму 480,4 млн тенге.
Банки и микрофинансовые организации провели индивидуальную работу с предпринимателями для анализа их финансового положения.
По итогам:
78 заемщикам предоставлена отсрочка сроком на 6 месяцев без начисления вознаграждения на общую сумму 1 837,8 млн тенге ;
65 заемщиков на сумму 581 млн тенге отказались от предложенной поддержки;
3 заемщикам на 49,4 млн тенге банки отказали в отсрочке по ряду причин (отсутствие права на участие в программе "7-20-25", неподтвержденная предпринимательская деятельность, предыдущая реструктуризация либо оформление займа уже после пожара).
Кроме того, у 59 заемщиков задолженность отсутствует.
Акимат Астаны ранее создал специальный штаб для координации помощи пострадавшим предпринимателям.
Напомним, в ночь на 18 июля в Астане вспыхнул крупный пожар в торговом доме "BIG Шанхай". В ходе тушения пострадали трое сотрудников ДЧС, один из них был госпитализирован с ушибами и сотрясением мозга. Двоим другим оказали помощь на месте, после чего отпустили домой.
23 июля торговцы, понёсшие убытки в результате пожара, заявили, что до сих пор не получили никакой помощи. По их словам, руководство рынка с ними не связывалось.
5 августа сообщалось, что в результате масштабного пожара на рынке "BIG Шанхай" пострадали свыше 300 предпринимателей. Многие из них заявили о полной утрате имущества и риске банкротства.
По словам представителя МЧС, расследование по факту происшествия продолжается, экспертиза ещё не завершена. Официальную причину пожара назовут не раньше конца августа.
