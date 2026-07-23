$3 тысячи в пакете с джинсами передала пожилая алматинка мошенникам

В Алматы благодаря внимательности сотрудника службы доставки удалось предотвратить мошенничество в отношении пожилой женщины.

Получив заказ на доставку, курьер забрал у пенсионерки пакет с джинсами и несколькими банками. Однако поведение женщины вызвало у него сомнения – на вопросы о содержимом она отвечала неуверенно и уклончиво.

Мужчина решил не продолжать поездку и сообщил о своих подозрениях в полицию.

Как пенсионерку пытались обмануть

На место прибыли сотрудники полиции Турксибского района. Они установили, что незадолго до этого женщине позвонили мошенники.

Злоумышленники представились родственником, который якобы находится за границей, и убедили пенсионерку передать все имеющиеся сбережения для срочной помощи.

Чтобы усилить давление, они сообщили женщине о якобы проводимой «проверке незадекларированных денежных средств» и потребовали передать наличные для мнимого декларирования.

Сколько денег женщина передала курьеру

Поверив мошенникам, пенсионерка спрятала 3 тысячи долларов в карман джинсов, положила их в пакет вместе с другими вещами и передала курьеру для доставки.

Однако благодаря внимательности сотрудника службы доставки преступный план был вовремя остановлен.

Полиция отмечает, что бдительность и неравнодушие граждан могут помочь предотвратить случаи мошенничества, особенно в отношении пожилых людей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

Подобные случаи

Ранее мошенники убедили пенсионерку продать квартиру в Актюбинской области.

Все началось с звонка в WhatsApp. Неизвестный представился сотрудником ТОО «Энерго Снаб« и под предлогом замены электросчетчика попросил назвать код, пришедший с номера 1414.

После этого женщине начали звонить якобы сотрудники eGov.kz и «службы безопасности Национального Банка». Они сообщили о «попытке хищения средств» и убедили пенсионерку перевести деньги на «безопасный счет».

Под психологическим давлением женщина оформила кредит на 500 тысяч тенге и перевела деньги мошенникам.

Затем злоумышленники убедили ее, что для «сохранности имущества» необходимо срочно продать квартиру. Пенсионерка продала жилье за 7,5 млн тенге и передала все деньги мошенникам – часть через банковские переводы, часть через курьера.

Отмечается, что сотрудники банка пытались предупредить женщину о возможном мошенничестве и отговорить ее от переводов, однако она продолжила действия под влиянием злоумышленников.

Также в Караганде лжесоцработники лишили 94-летнюю пенсионерку всех сбережений.

Можно ли потерять деньги, сообщив SMS-код «курьеру» службы доставки – объясняем в материале.

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