$3 тысячи в пакете с джинсами передала пожилая алматинка мошенникам
Но курьер заподозрил неладное.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы благодаря внимательности сотрудника службы доставки удалось предотвратить мошенничество в отношении пожилой женщины.
Получив заказ на доставку, курьер забрал у пенсионерки пакет с джинсами и несколькими банками. Однако поведение женщины вызвало у него сомнения – на вопросы о содержимом она отвечала неуверенно и уклончиво.
Мужчина решил не продолжать поездку и сообщил о своих подозрениях в полицию.
Как пенсионерку пытались обмануть
На место прибыли сотрудники полиции Турксибского района. Они установили, что незадолго до этого женщине позвонили мошенники.
Злоумышленники представились родственником, который якобы находится за границей, и убедили пенсионерку передать все имеющиеся сбережения для срочной помощи.
Чтобы усилить давление, они сообщили женщине о якобы проводимой «проверке незадекларированных денежных средств» и потребовали передать наличные для мнимого декларирования.
Сколько денег женщина передала курьеру
Поверив мошенникам, пенсионерка спрятала 3 тысячи долларов в карман джинсов, положила их в пакет вместе с другими вещами и передала курьеру для доставки.
Однако благодаря внимательности сотрудника службы доставки преступный план был вовремя остановлен.
Полиция отмечает, что бдительность и неравнодушие граждан могут помочь предотвратить случаи мошенничества, особенно в отношении пожилых людей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подобные случаи
Ранее мошенники убедили пенсионерку продать квартиру в Актюбинской области.
Все началось с звонка в WhatsApp. Неизвестный представился сотрудником ТОО «Энерго Снаб« и под предлогом замены электросчетчика попросил назвать код, пришедший с номера 1414.
После этого женщине начали звонить якобы сотрудники eGov.kz и «службы безопасности Национального Банка». Они сообщили о «попытке хищения средств» и убедили пенсионерку перевести деньги на «безопасный счет».
Под психологическим давлением женщина оформила кредит на 500 тысяч тенге и перевела деньги мошенникам.
Затем злоумышленники убедили ее, что для «сохранности имущества» необходимо срочно продать квартиру. Пенсионерка продала жилье за 7,5 млн тенге и передала все деньги мошенникам – часть через банковские переводы, часть через курьера.
Отмечается, что сотрудники банка пытались предупредить женщину о возможном мошенничестве и отговорить ее от переводов, однако она продолжила действия под влиянием злоумышленников.
Также в Караганде лжесоцработники лишили 94-летнюю пенсионерку всех сбережений.
Можно ли потерять деньги, сообщив SMS-код «курьеру» службы доставки – объясняем в материале.
Читайте также:
Самое читаемое
- «Голова в холодильнике»: жуткую тайну исчезновения мужчины раскрыли в Хромтау
- В Казахстане появится первый кампус Network School
- В селе Бесагаш Алматинской области построили новую систему водоснабжения
- Пентагон оценил расходы на войну с Ираном в 37,5 млрд долларов
- На трассе в Жамбылской области сломался автобус с 37 юными футболистами