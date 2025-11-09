Айдар Арапов завоевал бронзу Игр Исламской солидарности
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанский дзюдоист Айдар Арапов завоевал бронзовую медаль на Играх Исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.
В поединке за третье место в весовой категории до 90 килограммов Арапов продемонстрировал уверенную борьбу и одержал победу над представителем Таджикистана Мухамеджоном Абдуджалилзадой.
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).
Ранее дзюдисты Мади Амангельды, Шерзод Давлатов, Ержан Еркенкаипов завоевали серебро на Исламских играх.
Самое читаемое
- В Акмолинской и Павлодарской областях временно ограничено движение на автодорогах из-за непогоды
- Софья Самоделкина завоевала серебро на Гран-при по фигурному катанию в Японии
- Дональд Трамп подвел итоги саммита с лидерами пяти стран Центральной Азии
- Алматы станет центром развития AI в Центральной Азии
- "Радости было бы больше, если бы это было золото": Ергалиева о бронзовой медали