Казахстанский дзюдоист Айдар Арапов завоевал бронзовую медаль на Играх Исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

В поединке за третье место в весовой категории до 90 килограммов Арапов продемонстрировал уверенную борьбу и одержал победу над представителем Таджикистана Мухамеджоном Абдуджалилзадой.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).

Ранее дзюдисты Мади Амангельды, Шерзод Давлатов, Ержан Еркенкаипов завоевали серебро на Исламских играх.