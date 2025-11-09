  • 9 Ноября, 20:20

Айдар Арапов завоевал бронзу Игр Исламской солидарности

Фото: Нұрғали Жұмағазы

Казахстанский дзюдоист Айдар Арапов завоевал бронзовую медаль на Играх Исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

В поединке за третье место в весовой категории до 90 килограммов Арапов продемонстрировал уверенную борьбу и одержал победу над представителем Таджикистана Мухамеджоном Абдуджалилзадой.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов. 

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).

Ранее дзюдисты Мади Амангельды, Шерзод Давлатов, Ержан Еркенкаипов завоевали серебро на Исламских играх. 

