Бектенов раскритиковал руководство "Казцинка" после гибели работников на предприятии
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подверг критике доклад генерального директора компании "Казцинк" Жаната Жанботина на заседании Правительства, посвященном вопросам промышленной безопасности.
Во время обсуждения глава компании рассказал об обстоятельствах трагедии на предприятии в Усть-Каменогорске, где в мае погибли трое работников. Однако премьер-министр заявил, что озвученные данные не соответствуют реальной ситуации.
По словам Жанботина, гибель сотрудников стала невосполнимой утратой для всего коллектива предприятия. Он отметил, что сейчас главная задача компании – установить точные причины происшествия и разработать меры, которые позволят исключить повторение подобных случаев.
"Мы обязаны сделать все, чтобы подобная ситуация больше никогда не повторилась", – заявил руководитель компании.
Также он сообщил, что с 2023 года на предприятиях "Казцинка" не фиксировалось смертельных несчастных случаев, а на мероприятия по охране труда ежегодно направляется более 27 млрд тенге.
Однако Олжас Бектенов усомнился в эффективности принимаемых мер и подчеркнул, что трагедия, произошедшая в мае, ставит под сомнение озвученные результаты работы.
"Хорошо докладываете. Но ситуация, которая произошла в мае, опровергает ваши слова. Поэтому необходимо принимать дополнительные, конкретные и более активные меры", – заявил премьер-министр.
Глава Правительства поручил компании на постоянной основе отчитываться о работе по обеспечению промышленной и трудовой безопасности, а также усилить профилактические меры для предотвращения подобных происшествий в будущем.
Напомним, 5 мая 2026 года на территории одного из предприятий в Усть-Каменогорске произошел взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, инцидент случился в цехе пылеулавливания - взорвалась газовоздушная смесь. В результате происшествия произошло частичное обрушение конструкций.
Позже стало известно, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, медики продолжают оказывать помощь.
Также по факту происшествия поручения дал Олжас Бектенов, заявив, что ситуация находится на личном контроле.
В результате взрыва на Усть-Каменогорском предприятии погибли два человека. Также республиканские врачи прибыли в Усть-Каменогорск для помощи пострадавшим.
