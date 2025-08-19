Дело об убийстве Шерзата Полата: апелляция оставила приговор в силе
Осужденные по делу Шерзата Полата останутся под прежним приговором.
В Алматинском областном суде состоялось рассмотрение апелляционных жалоб по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата, передает BAQ.KZ.
Адвокаты восьми осужденных просили пересмотра приговора, однако судебная коллегия по уголовным делам оставила решение суда первой инстанции без изменений.
Таким образом, приговор в отношении осужденных вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что осуждённые по делу об убийстве Шерзата требуют пересмотра приговора.
В начале июня Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жетысуской области вынес приговор по резонансному делу, в котором рассматривались обстоятельства гибели подростка.
Напомним, трагедия произошла в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб.
Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль. На сегодняшний день дело о пожаре в доме семьи Шерзата Болата приостановлено.
Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.
Позже отец Шерзата Каржаубай Нурымов записал видеообращение, в котором выразил надежду, что правоохранительные органы не оставят без наказания виновных в смерти его сына.
На место поджога приезжал первый заместитель министра внутренних дел страны.
В начале декабря 2024 года нашли труп дяди Шерзата. Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение. Потом в полиции сообщили о предсмертной записке. 8 августа прокуратура объяснила прекращение дела о смерти дяди Шерзата Полата.
