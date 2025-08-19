В Алматинском областном суде состоялось рассмотрение апелляционных жалоб по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата, передает BAQ.KZ.

Адвокаты восьми осужденных просили пересмотра приговора, однако судебная коллегия по уголовным делам оставила решение суда первой инстанции без изменений.

Таким образом, приговор в отношении осужденных вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что осуждённые по делу об убийстве Шерзата требуют пересмотра приговора.

В начале июня Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жетысуской области вынес приговор по резонансному делу, в котором рассматривались обстоятельства гибели подростка.

Напомним, трагедия произошла в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль. На сегодняшний день дело о пожаре в доме семьи Шерзата Болата приостановлено.

Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.

Позже отец Шерзата Каржаубай Нурымов записал видеообращение, в котором выразил надежду, что правоохранительные органы не оставят без наказания виновных в смерти его сына.

На место поджога приезжал первый заместитель министра внутренних дел страны.

В начале декабря 2024 года нашли труп дяди Шерзата. Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение. Потом в полиции сообщили о предсмертной записке. 8 августа прокуратура объяснила прекращение дела о смерти дяди Шерзата Полата.