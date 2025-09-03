Этот вопрос в кулуарах Мажилиса журналисты задали министру внутренних дел Ержану Саденову, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Саденов ответил, что не знает, кто именно выдал документ.

"Он получил права ещё в 2006 году. На сегодняшний день дело заведено, виновный задержан. Сейчас распространяется разная информация об этом человеке, но всё будет проверено в рамках закона. Будем выяснять человека, который выдавал права. У прав есть срок действия, есть медкарта, мы всё выясним. Он не уйдёт от ответственности", – заверил министр.

Напомним, 19 августа в селе Бестерек Урджарского района 55-летний водитель автомобиля марки "Toyota", не справившись с управлением, совершил наезд на группу детей, игравших у ворот дома в 10 метрах от проезжей части.

В результате происшествия двое детей скончались на месте, ещё один – по дороге в больницу. Трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами.

Стало известно, что погибшие дети были в гостях у бабушки.

Водителя сразу задержали. Экспертиза показала: в момент аварии он находился в трезвом состоянии. По решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

55-летний подозреваемый оказался уроженцем этого села. По словам его сыновей, он был опытным водителем, 20 лет работал за рулём автобуса. В момент происшествия в салоне находилась и его супруга. Родные утверждают, что у их отца внезапно случился сердечный приступ, из-за чего он не смог удержать руль.

Сын водителя попросил прощения у родных пострадавших детей.

Для оказания экстренной помощи в регион по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева был направлен военно-транспортный самолёт Минобороны РК, на борту которого прибыли специалисты Министерства здравоохранения из Астаны. Позже было принято решение госпитализировать двоих пациентов в Многопрофильную городскую детскую больницу №2 г. Астаны. На сегодня их состояние стабилизировано.

Аким области Берик Уали распорядился оказать семьям погибших всю необходимую поддержку. Власти обеспечат организацию похорон, а также предоставят психологическую и материальную помощь.