Гибель военнослужащих на Каспии расследуют по двум статьям Уголовного кодекса

Под председательством заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Каната Бозумбаева прошло заседание Правительственной комиссии, на котором рассмотрены результаты первоочередных следственных мероприятий и дальнейшие шаги по установлению всех причин и обстоятельств произошедшего.

Следствие установило должностных лиц, которых подозревают в нарушениях, связанных с обеспечением безопасности военнослужащих и проведением учений в Мангистауской области. Их действиям сейчас дается правовая оценка.

Какие уголовные дела возбуждены

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, по факту гибели военнослужащих возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 453 Уголовного кодекса РК – «Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия», а также по статье 465 – «Нарушение правил кораблевождения».

Кто попал под следствие

По данным следствия, установлены должностные лица, которые могли допустить нарушения при организации учений, обеспечении безопасности военнослужащих и проведении спасательных мероприятий.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Действиям подозреваемых будет дана соответствующая правовая оценка.

Что произошло

Трагедия произошла 24 сентября во время учений Военно-морских сил. При выполнении учебно-боевой задачи резко ухудшились погодные условия, в открытое море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти. Как сообщили в Министерстве обороны, утром 25 сентября нашли тела двух военнослужащих, которые считались пропавшими, число погибших достигло 14.

По факту гибели военнослужащих возбуждено уголовное дело, 25 сентября в Казахстане объявлен День общенационального траура.

Ранее сообщалось, что семьям погибших военнослужащих в Мангистау окажут всю необходимую помощь.

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