В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области подсудимый Султан Сарсемалиев выступил с последним словом по делу об убийстве четырех членов одной семьи, передает корреспондент BAQ.KZ.

Напомним, сегодня начались прения сторон. Государственное обвинение попросило назначить Сарсемалиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Сарсемалиев обвиняется в убийстве своего тестя Максота Карабалина, тещи Насип Утешкалиевой, а также их взрослых детей – Мирамгуль Карабалиной и Наурыза Мукангалиева.

Выступая в суде, подсудимый заявил, что готов понести наказание, включая пожизненное лишение свободы. При этом он не согласился с квалификацией преступления по мотиву корысти.

"За то, что я сделал, я готов отвечать. Я не скрывался от следствия и не буду избегать ответственности перед судом. Я готов принять даже пожизненный срок. Но у меня никогда не повернется язык сказать, что причиной стали деньги или желание скрыть какое-либо преступление", – сказал Султан Сарсемалиев.

По словам подсудимого, причиной произошедшего стал конфликт с погибшими, а не корыстные мотивы.

"Каждый из них спровоцировал это, они растоптали мою честь и достоинство. Я сам знаю, что натворил, и сам буду за это отвечать. Я готов искупать это всю жизнь", – заявил Сарсемалиев в последнем слове.

После завершения судебных прений суд вынесет решение по делу.

Ранее Государственный обвинитель подчеркнул, что преступление нанесло серьезный ущерб не только родственникам погибших, но и обществу в целом.

Суд продолжает рассмотрение уголовного дела. Итоговое решение будет объявлено после завершения судебных прений.

Также сообщалось, что главному обвиняемому Султану Сарсемалиеву ужесточили предъявленные обвинения.

На очередном судебном заседании государственный обвинитель пересмотрел правовую квалификацию ряда эпизодов дела.

По версии следствия, Султан Сарсемалиев убил своего тестя Максота Карабалина и тёщу Насип Утешкалиеву с целью сокрытия ранее совершённого преступления – убийства зятя Наурыза Мукангалиева. В связи с этим в обвинение добавлена квалификация "убийство с целью сокрытия другого преступления".

Также уточнены обстоятельства гибели свояченицы Мейрамгуль Карабалиной. Согласно материалам дела, девушка с инвалидностью находилась в беспомощном состоянии и не могла себя защитить, поэтому эпизод переквалифицирован как "убийство лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии".

Изменения затронули и другие эпизоды расследования.

Так, незаконное получение социальных выплат на имена погибших теперь квалифицируется как интернет-мошенничество. Ущерб по одному из эпизодов составляет 520 996 тенге.

Кроме того, эпизод, связанный с продажей принадлежавшего погибшим скота, переквалифицирован. Ранее он рассматривался как мошенничество, однако теперь следствие считает его кражей скота.

Остальные обвинения по делу остались без изменений.

Обстоятельства трагедии

Ранее семья из Жангелдинского сельского округа считалась пропавшей без вести.

Позже, 6 января, тела супругов были обнаружены в хозяйственной постройке рядом с домом.

В дальнейшем стало известно о гибели и других членов семьи, что придало делу широкий общественный резонанс.

Обвинения и фигуранты

Напомним, первое заседание по делу о жестоком преступлении, потрясшем город Атырау, состоялось 18 мая.

Судебный процесс проходит в открытом формате. Председательствует судья Зарема Хамедуллина, которая ранее рассматривала ряд тяжких уголовных дел. На скамье подсудимых - Султан Сарсемалиев.

Ему предъявлены обвинения в убийстве четырех человек, а также в незаконном завладении имуществом погибших - продаже их скота и использовании банковских карт.

По данным следствия, речь идет о его тесте и тёще, а также их двух взрослых детях.

Обвиняемый был доставлен в суд под конвоем. Его интересы представляет государственный адвокат.

При этом супруга подсудимого в список обвиняемых не входит.

В суде впервые выступили родственники погибших.

Также зять погибшей семьи ранее полностью признал свою вину и заявил, что готов понести любое наказание.

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