Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность участия германских вооруженных сил в обеспечении безопасности нефтяных танкеров в Ормузском проливе. Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине, передает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на Xinhua News Agency.

По словам главы правительства ФРГ, Североатлантический альянс является оборонительным объединением и не предназначен для участия в военных операциях подобного рода.

«НАТО - это оборонительный альянс, а не альянс вторжения», - подчеркнул канцлер.

Фридрих Мерц также отметил, что конфликт вокруг Ирана не относится к зоне ответственности НАТО.

Заявление канцлера прозвучало после призыва президента США Дональда Трампа к союзникам по НАТО поддержать меры по обеспечению безопасности перевозок нефти через стратегически важный Ормузский пролив.

Отвечая на инициативу Вашингтона, глава немецкого правительства заявил, что пока продолжается конфликт, Германия не намерена участвовать в военных операциях по обеспечению свободы судоходства в проливе.

Кроме того, по его словам, на данный момент не существует четкой и реализуемой концепции подобной операции.

Ранее сообщалось, что Иран может полностью перекрыть экспорт нефти через Ормузский пролив на фоне обострения конфликта с США и Израилем. Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сардар Наини заявил, что иранские вооруженные силы готовы не допустить вывоза нефти из региона. По его словам, такое решение связано с продолжающимися атаками со стороны США и Израиля. Он также подчеркнул, что Тегеран готов расширить масштабы конфликта и теперь именно иранская сторона будет определять сроки его завершения.

Кроме того, представитель КСИР прокомментировал присутствие американских военных кораблей в регионе. По его словам, иранские военные ожидают прибытия в Ормузский пролив авианосца Gerald R. Ford, тогда как другой американский авианосец - Abraham Lincoln - находится более чем в тысяче километров от региона.

Напомним, 28 февраля Иран начал блокаду Ормузского пролива. Движение танкеров остановлено. Разрешение на проход через Ормузский пролив разрешен двум судам дружественных стран - Ирана и Китая. Об этом сообщал представитель Военно-морских сил иранского Корпуса стражей исламской революции.