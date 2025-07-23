В Астане продолжается судебный процесс по делу о хищении благотворительных средств, обвиняемыми по которому проходят Перизат Кайрат и её мать Гайни Алашбаева. Сегодня на судебных прениях выступили потерпевшие и их представители, передаёт BAQ.KZ.

На прениях сторон своё мнение озвучил представитель АО "Kaspi Bank" Айдар Ксенбаев, заявивший, что вина обвиняемых доказана в полном объёме.

"Суд, участники процесса. На рассмотрении уголовное дело в отношении Кайрат Перизат и Гайни Алашбаевой. В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства все обстоятельства дела установлены. Вина подсудимых доказана полностью, а именно — материалами уголовного дела, показаниями потерпевших, свидетелей и заключениями экспертиз", — подчеркнул Ксенбаев.

Он напомнил, что Kaspi Bank перевёл средства на счёт организации, зарегистрированной обвиняемыми, в качестве благотворительной помощи пострадавшим от паводков:

"АО "Каспи Банк" перевёл на счёт общественного объединения безвозмездно 620 миллионов тенге для оказания благотворительной помощи населению Республики Казахстан в связи с паводками".

Представитель банка поддержал государственное обвинение и заявил гражданский иск:

"На основании вышеизложенного прошу суд признать виновными Кайрат Перизат и Гайни Алашбаеву. По поводу наказания Кайрат Перизат и Алашбаева Гайни поддерживаем прокурора. Прошу суд взыскать с Кайрат Перизат и Гайни Алашбаевой в пользу АО "Каспи Банк" причинённый материальный ущерб в размере 620 миллионов тенге".

Кроме того, он потребовал передать изъятое имущество в счёт частичного возмещения убытков:

"В целях обеспечения иска и возмещения материального ущерба изъятые в ходе предварительного следствия движимое и недвижимое имущество прошу определить в пользу потерпевших как частичное возмещение материального ущерба".

Ранее в суде выступил представитель фонда "Асар Уме" Даурен Абитов. По его словам, обвиняемые использовали гуманитарную трагедию в Газе как ширму для хищения в особо крупном размере.

На одном из предыдущих заседаний потерпевший Олжас Садык сообщил, что передал Перизат Кайрат 83 миллиона тенге на помощь жителям сектора Газа. Он сопровождал её в Абу-Даби, рассчитывая на отчёт о расходовании средств, но, по его словам, "ни прозрачности, ни отчётности так и не было". Садык поддержал обвинение, однако попросил суд проявить снисхождение к Гайни Алашбаевой из-за её состояния здоровья.

Что известно о деле Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой

Как ранее сообщал BAQ.KZ, Перизат Кайрат и её мать Гайни Алашбаева обвиняются в хищении более 3,5 млрд тенге под предлогом благотворительности. Согласно материалам следствия, с 2021 по 2024 год подсудимые организовали масштабный сбор средств якобы на помощь детям с инвалидностью, пострадавшим от паводков и населению Палестины. Однако большая часть средств, по версии прокуратуры, пошла на покупку элитных автомобилей, квартир, люксовых товаров и отдых в дорогих отелях.

Ранее гособвинение запросило 10 лет лишения свободы для Перизат Кайрат и 8 лет — для Гайни Алашбаевой, а также конфискацию всего имущества, приобретённого на средства, полученные преступным путём.