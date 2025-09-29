Главный тренер ФК "Кайрат" Рафаэль Уразбахтин поделился ожиданиями от предстоящего матча против мадридского "Реала", который состоится 30 сентября на Центральном стадионе Алматы в рамках Лиги чемпионов, передает BAQ.KZ.

Испанский гранд прибыл в Казахстан в своем сильнейшем составе. Однако накануне игры с алматинцами "Реал" потерпел болезненное поражение в чемпионате Испании от "Атлетико" со счетом 2:5. Это вселяет в болельщиков надежду, что "Кайрат" сможет навязать борьбу звездному сопернику.

На пресс-конференции Рафаэль Уразбахтин подчеркнул, что ключевая задача его команды — сохранять стабильность на протяжении всего матча.

"У клуба уровня „Реала“ слабых мест немного. Но, анализируя их игру, мы нашли определённые нюансы. Каким образом будем их использовать — пока секрет. Завтра все сами увидите. Если что-то получится, значит, план сработал. Мы понимаем, что соперник очень высокого уровня, поэтому матч будет непростым. Но попытаемся использовать то, что заметили", - сказал Уразбахтин.

Наставник отметил, что тщательно проработал тактику, подготовил варианты замен и усиления состава и уверен, что команда сможет реализовать задуманное.

Защитник "Кайрата" Егор Сорокин также выразил уверенность, что успех возможен только при строгой дисциплине и командной игре.

"Дисциплина всегда побеждает мастерство. Мы постараемся использовать свои возможности. Наше главное оружие — это стандартные положения. Именно они могут помочь добиться положительного результата. Ради этого мы приложим все усилия", - отметил футболист.

Главный тренер добавил, что важнейшим фактором для "Кайрата" остаётся поддержка болельщиков.

"Фанаты имеют огромное значение для нашей команды. Их поддержка помогала нам и в чемпионате, и в предыдущих матчах Лиги чемпионов. Мы это прекрасно понимаем и ждём завтра мощной поддержки с трибун", - заключил Уразбахтин.

Приезд "Реал Мадрида" в Алматы вызвал ажиотаж среди болельщиков.

Ранее команда объявила состав игроков, которые отправятся на матч Лиги чемпионов против алматинского "Кайрата".

Цена билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" определена совместно с УЕФА. Около четырех тысяч иностранных болельщиков ожидал Алматы на этот матч.

Министр туризима и спорта заявил, что инфраструктура Алматы соответствует требованиям УЕФА для игры с "Реал Мадридом".