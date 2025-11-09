Казахстан завоевал первое золото Игр Исламской солидарности
Сборная Казахстана выиграла первую золотую медаль на Играх Исламской солидарности. Триумфатором соревнований стала дзюдоистка Аруна Джангельдина, выступающая в весовой категории до 78 килограммов, передает BAQ.KZ.
В решающей схватке казахстанская спортсменка продемонстрировала высокое мастерство и тактическую выучку, одержав уверенную победу над представительницей Камеруна Джорджикой Уесли.
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).
Ранее дзюдисты Мади Амангельды, Шерзод Давлатов, Ержан Еркенкаипов, Айдар Арапов завоевали серебро на Исламских играх.
