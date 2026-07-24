В 2025–2026 учебном году казахстанские школьники завоевали 1 059 медалей и 57 специальных наград на международных олимпиадах и научных конкурсах. По сравнению с 2023 годом количество наград увеличилось на 96%, сообщила вице-министр просвещения Шынар Акпарова на круглом столе в Службе центральных коммуникаций.

Более тысячи медалей за учебный год

За год национальная сборная приняла участие в 44 международных олимпиадах и научных конкурсах.

В копилке команды:

201 золотая медаль ;

; 351 серебряная ;

; 507 бронзовых.

Кроме того, школьники получили 57 специальных наград.

Историческая победа по физике

Одним из главных достижений года стала 56-я Международная олимпиада по физике (IPhO) в Колумбии, где сборная Казахстана впервые в истории стала абсолютным победителем общекомандного зачета, завоевав пять золотых медалей.

На Международной олимпиаде по биологии в Литве казахстанские школьники повторили лучший результат страны за последние 30 лет, получив три серебряные и одну бронзовую медали.

Сильные результаты по математике, химии и географии

На Международной математической олимпиаде (IMO) в Китае команда Казахстана заняла 22-е место среди 117 стран, завоевав три серебряные и три бронзовые медали.

На Европейской математической олимпиаде в Литве сборная Казахстана стала победителем командного зачета, а на Балканских математических олимпиадах вошла в число сильнейших команд, заняв пятое и шестое места.

Высокие результаты показали и другие национальные сборные:

на Европейской географической олимпиаде – 2 золотые , 5 серебряных и 2 бронзовые медали;

– 2 , 5 и 2 медали; на Международной олимпиаде по химии – 1 золотая и 3 серебряные медали;

– медали; на Международной олимпиаде по экономике (IEO-2026) – 1 золотая, 3 серебряные и 1 бронзовая медали.

Впереди еще три престижные олимпиады

В этом году казахстанские школьники уже выступили на четырех из семи самых престижных международных предметных олимпиад, где завоевали 19 медалей.

До сентября национальная сборная примет участие еще в трех крупнейших соревнованиях – по географии (IGeO), информатике (IOI) и лингвистике (IOL).