Казахстанские школьники завоевали более тысячи медалей на международных олимпиадах
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В 2025–2026 учебном году казахстанские школьники завоевали 1 059 медалей и 57 специальных наград на международных олимпиадах и научных конкурсах. По сравнению с 2023 годом количество наград увеличилось на 96%, сообщила вице-министр просвещения Шынар Акпарова на круглом столе в Службе центральных коммуникаций.
Более тысячи медалей за учебный год
За год национальная сборная приняла участие в 44 международных олимпиадах и научных конкурсах.
В копилке команды:
- 201 золотая медаль;
- 351 серебряная;
- 507 бронзовых.
Кроме того, школьники получили 57 специальных наград.
Историческая победа по физике
Одним из главных достижений года стала 56-я Международная олимпиада по физике (IPhO) в Колумбии, где сборная Казахстана впервые в истории стала абсолютным победителем общекомандного зачета, завоевав пять золотых медалей.
На Международной олимпиаде по биологии в Литве казахстанские школьники повторили лучший результат страны за последние 30 лет, получив три серебряные и одну бронзовую медали.
Сильные результаты по математике, химии и географии
На Международной математической олимпиаде (IMO) в Китае команда Казахстана заняла 22-е место среди 117 стран, завоевав три серебряные и три бронзовые медали.
На Европейской математической олимпиаде в Литве сборная Казахстана стала победителем командного зачета, а на Балканских математических олимпиадах вошла в число сильнейших команд, заняв пятое и шестое места.
Высокие результаты показали и другие национальные сборные:
- на Европейской географической олимпиаде – 2 золотые, 5 серебряных и 2 бронзовые медали;
- на Международной олимпиаде по химии – 1 золотая и 3 серебряные медали;
- на Международной олимпиаде по экономике (IEO-2026) – 1 золотая, 3 серебряные и 1 бронзовая медали.
Впереди еще три престижные олимпиады
В этом году казахстанские школьники уже выступили на четырех из семи самых престижных международных предметных олимпиад, где завоевали 19 медалей.
До сентября национальная сборная примет участие еще в трех крупнейших соревнованиях – по географии (IGeO), информатике (IOI) и лингвистике (IOL).
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