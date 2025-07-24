Ситуация с нападениями на медицинских работников в Казахстане достигла критического уровня, заявила министр здравоохранения Акмарал Альназарова. По ее словам, в настоящее время случаи агрессии в отношении врачей и медсестер регистрируются практически каждый месяц, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Действительно, ситуация с нападением на медиков сегодня приобрела просто угрожающий характер. Глава государства вчера дал соответствующее поручение на совещании с премьер-министром. Действительно, я начинала медицинской сестрой и врачом приемного покоя. Это было более 30 лет назад. Таких случаев не было", – отметила она.

Как сообщила Альназарова, по поручению Главы государства разрабатываются новые нормы законодательства, направленные на защиту медицинских работников. Уже подготовлен проект поправок в Уголовный кодекс, и в сентябре он будет внесен в Парламент.

Ключевое изменение – введение новой статьи 158-1, которая устанавливает уголовную ответственность за угрозу или насилие в отношении медиков. В зависимости от тяжести нарушения, наказание предусматривает:

до 2 лет ограничения свободы – за зафиксированную угрозу насилия,

до 7 лет лишения свободы – за применение насилия в отношении одного медицинского работника,

до 10 лет – если нападение произошло в условиях чрезвычайного положения,

до 15 лет лишения свободы – если нападение совершено против группы медиков или группой лиц.

"Сегодня с Генеральной прокуратурой, Министерством внутренних дел отрабатываем полученное предварительное положительное заключение. Это достаточно адекватные меры для защиты наших медицинских работников. И в сентябре месяце они будут внесены в Парламент", – подчеркнула вице-министр.

17 июля хирурга в Костанае избили после сложной операции. Нападение произошло в приёмном покое. Один из пациентов внезапно проявил агрессию и ударил врача. Медик потерял сознание и был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Напавшего на врача мужчину арестовали на два месяца.

В связи с этим инцидентом министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила о срочном введении круглосуточных полицейских постов в приёмных отделениях ургентных стационаров, детских и перинатальных центров. Также она сообщила, что в сентябре в Парламент планируется внести изменения в законодательство об ужесточении наказания за насилие в отношении медработников.

24 июля Токаев поручил ужесточить наказание за нападения на врачей. Позже Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание о ходе исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по усилению защиты медицинских работников и повышению безопасности в учреждениях здравоохранения.