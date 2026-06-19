Конфискованные автомобили блогеров Жанабыловых появились в продаже
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В столице на портале государственного имущества E-Qazyna появились объявления о реализации автомобилей, конфискованных у осуждённых блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, сообщает BAQ.KZ.
Речь идет о восьми автомобилях Hyundai Elantra 2025 года выпуска. По информации из объявлений, транспорт ранее был изъят по решению суда и числится за ТОО "Zhana Business", которым руководила Эльмира Толегенова.
Условия реализации ограничены – участвовать в процедуре могут только государственные органы и отдельные структуры, обеспечивающие деятельность государственных и политических институтов. Для физических лиц доступ к торгам закрыт.
В описании автомобилей указано, что каждый из них имеет два ключа и документы о регистрации. Однако отсутствуют стандартные комплектующие, такие как запасное колесо и набор инструментов. Отдельно отмечается, что проверить техническое состояние машин невозможно, а на транспорт наложен арест.
Автомобили находятся в Астане. Имущество закреплено за департаментом государственного имущества и приватизации города.
При этом стартовая стоимость в объявлениях не указана, однако оценка каждого автомобиля составляет около 8,4 млн тенге.
Сколько дали Ерболату Жанабылову
Сколько дали Эльмире Толегеновой
Начало истории
Деятельность Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой привлекла внимание после проведения в социальных сетях масштабных розыгрышей автомобилей, денежных средств и других ценных призов. Для участия подписчикам предлагалось приобрести обучающие курсы стоимостью около 30 тысяч тенге.
Сначала материалы были рассмотрены в административном порядке. Претензии касались проведения лотереи без статуса официального оператора. По этому эпизоду деятельность блогеров получила административно-правовую оценку.
Позднее дело было переведено в уголовную плоскость. Следственные органы предъявили супругам обвинения по статьям:
- ст. 214 УК РК - незаконное предпринимательство в особо крупном размере,
- ст. 218 УК РК - легализация денежных средств, полученных преступным путём.
С санкции суда наложен арест на 10 автомашин, включая Lamborghini Urus и Lexus LX 600, и 17 сотовых телефонов iPhone.
После завершения досудебного расследования материалы поступили в суд Астаны. Разбирательство было назначено в открытом режиме.
В ходе процесса допрашивались подсудимые, свидетели, следователь Агентства по финансовому мониторингу, изучались банковские документы, видеозаписи из соцсетей и другие материалы.
Адвокат подсудимых оспорила доводы следствия, заявив, что денежные средства не снимались со счёта ТОО «Жанна Бизнес», а были возвращены на расчётный счёт компании.
В ходе прений прокурор Олжас Хайруллаев заявил, что дело должно стать прецедентом для блогеров Казахстана, и запросил для каждого из подсудимых по 4 года лишения свободы с конфискацией имущества.
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