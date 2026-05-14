Минтруда выясняет причины взрыва на предприятии "Казцинка"

Министерства труда и социальной защиты населения РК выясняет причину взрыва на металлургической площадке компании "Казцинк". Об этом на брифинге в Сенате сообщил вице-министр Ербол Туякбаев, передает BAQ.kz.

"Мы сейчас выясняем конкретную причину, по чьей вине это произошло", - сообщил он.

Также он сообщил, что предприятие проходило проверки условий труда и промышленной безопасности. Проверки на Казцинке проходили и в прошлом, и в позапрошлом году.

"Но предписания были исполнены в срок и никаких штрафов мы, насколько я знаю, не налагали. Но в связи с этой ситуацией, вы же знаете, следственно-оперативная группа создана, департамент госинспекции труда туда зашла, с ЧС вместе. Мы сейчас выясняем конкретную причину, по чьей вине это произошло", - сообщил он.

Версии МВД

Ранее заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса называл основные версии взрыва в Усть-Каменогорске и рассказал о состоянии пострадавших.

"Основные версии - это причина нарушения техногенного процесса. Вторая версия - это человеческий фактор, нарушения правил охраны труда. Вот эти две основные версии. В любом случае, сейчас работают специалисты уполномоченных государственных органов, министерства промышленности, акимата области. Решение комиссии и решение судебной экспертизы комплексное, оно, наверное, нам подскажет и даст направление для следствия, для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственность", - сказал Адилов.

Что произошло

Напомним, утром 5 мая на территории свинцового завода ТОО "Казцинк" произошёл взрыв в плавильном отделении электролизного цеха. В результате начался пожар на площади около 120 квадратных метров и произошло обрушение конструкций на площади 220 квадратных метров. По прибытии спасателей цех был охвачен открытым огнём.

Семьям погибших выплатят 10-летний доход. В Усть-Каменогорск направилась бригада врачей Национального координационного центра экстренной медицины Астаны для оказания помощи сотруднику компании.

Премьер-министр поручил оперативно установить причины ЧП и устранить последствия.

Уголовное дело зарегистрировано по части 4 статьи 156 Уголовного кодекса РК.

