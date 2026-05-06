МВД РК назвало основные версии взрыва в Усть-Каменогорске

Заместитель министра внутренних дел РК Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса назвал основные версии взрыва в Усть-Каменогорске и рассказал о состоянии пострадавших, передает BAQ.KZ.

"Основные версии - это причина нарушения техногенного процесса. Вторая версия - это человеческий фактор, нарушения правил охраны труда. Вот эти две основные версии. В любом случае, сейчас работают специалисты уполномоченных государственных органов, министерства промышленности, акимата области. Решение комиссии и решение судебной экспертизы комплексное, оно, наверное, нам подскажет и даст направление для следствия, для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственность", - сказал Адилов.

В результате ЧП погибли два человека. Еще двое пострадавших находятся в больнице, один из них - в тяжелом состоянии, добавил Адилов.

Уголовное дело зарегистрировано по части 4 статьи 156 Уголовного кодекса РК.

"Наказание по 156-й части 4 предусматривает лишение свободы до 7 лет. Конкретных подозреваемых у нас нету. Расследование только в самом начале", - сказал Адилов.

Напомним, утром 5 мая на территории свинцового завода ТОО "Казцинк" произошёл взрыв в плавильном отделении электролизного цеха. В результате начался пожар на площади около 120 квадратных метров и произошло обрушение конструкций на площади 220 квадратных метров. По прибытии спасателей цех был охвачен открытым огнём.

Семьям погибших выплатят 10-летний доход. В Усть-Каменогорск направилась бригада врачей Национального координационного центра экстренной медицины Астаны для оказания помощи сотруднику компании.

Премьер-министр поручил оперативно установить причины ЧП и устранить последствия.