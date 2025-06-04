Депутат Бакытжан Базарбек считает, что по итогам аудита Высшей аудиторской палаты за 2024 и 2025 год в системе лекарственного обеспечения, нужно завести уголовные дела. Об этом он заявил на пленарном заседнии Мажилиса, передает BAQ.KZ.

"Ущерб в миллиарды! Это бюджетные народные деньги. Кто понес ответственности? За счет кого будут возмещаться сверхзатраты? Говорят, освобождены руководитель "СК-Фармация" и Национального центра экспертизы лекарственных средств. А почему они не привлечены к уголовной ответственности. Как минимум тут 10 уголовных дел. Давайте я заявление по итогам вот этого пленарного заседания напишу, подготовлю. А вы мое заявление вместе с обращением в Антикор и АФМ передайте, здесь уголовные дела должны быть", - сказал Базарбек, обращаясь к председателю Высшей аудиторской палаты Алихану Смаилову.

По словам депутата, из-за несвоевременного принятия решения Министерства здравоохранения новой модели закупа логистических услуг только за четыре месяца 2025 года потери потенциальной экономии составили 748 миллионов тенге.

"К тому же, в связи со срывом графика поставки лекарств региону медорганизациями, вынуждены осуществлять их закуп самостоятельно по завышенным ценам. Вот только по 50 приобретенным препаратам разница стала 11 миллионов", - сказал Базарбек.

Ранее председатель Высшей аудиторской палаты заявил, что нарушения поставок лишили пациентов бесплатных лекарств.

Также, согласно аудиту, стало известно, что наценки на лекарства в Казахстане достигают 172 процента.

Помимо этого, в ВАП заявили о злоупотреблениях в фармотрасли. Кроме того, аудит выявил, что бесплатные препараты незаконно продавались в аптеках после списания.

В целом аудит выявил потери на более 50 млрд тенге в сфере здравоохранения.