Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо на пресс-конференции в Алматы поделился мнением о предстоящем матче против "Кайрата", передает BAQ.KZ.

"Завтра матч Лиги чемпионов. Неважно, кто соперник и в какой стране мы играем, мы должны победить. Мы хотим продолжать набирать очки в этом турнире. Нужно уметь адаптироваться к любым обстоятельствам. Конечно, к таким долгим поездкам мы не привыкли, но никаких оправданий быть не должно", – сказал Алонсо.

Он подчеркнул, что недооценивать "Кайрат" нельзя. По словам испанского специалиста, алматинская команда играет совсем не слабо.

"В любом случае мы выпустим на поле максимально готовых 11 игроков. Будем использовать прессинг, постараемся активно атаковать. Понятно, что матч пройдет в высоком темпе, потому что "Кайрат" хорошо подготовлен и физически, и тактически. Нам нужно сбить их темп и с первых минут играть качественно. Мы смотрели их матчи против "Селтика" и "Спортинга". Видно, что команда хорошо организована.

В атаке у них игроки с разными характеристиками. "Кайрат" играет прямолинейный, понятный футбол. Нам нужно найти правильный способ противостоять им. Мы разобрали соперника как по отдельным футболистам, так и в целом как команду. Раньше я совсем не знал игроков "Кайрата", теперь познакомился с ними получше. В их игре есть моменты, которые нас настораживают. Завтра они будут играть дома на эмоциях, и это станет большим испытанием для нас", – сказал Алонсо.

Приезд "Реал Мадрида" в Алматы вызвал ажиотаж среди болельщиков.

Ранее команда объявила состав игроков, которые отправятся на матч Лиги чемпионов против алматинского "Кайрата".

Цена билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" определена совместно с УЕФА. Около четырех тысяч иностранных болельщиков ожидал Алматы на этот матч.

Министр туризима и спорта заявил, что инфраструктура Алматы соответствует требованиям УЕФА для игры с "Реал Мадридом".