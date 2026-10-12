Нобелевскую премию по экономике получили Роберт Холл и Майкл Вудфорд

Лауреатами Нобелевской премии по экономике 2026 года стали американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Их наградили «за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации». Проще говоря, они построили модели, с помощью которых правительства и центробанки сегодня смягчают кризисы и не дают экономике перегреться.

Имена лауреатов 12 октября объявила Королевская шведская академия наук в Стокгольме. Премию в 12 млн шведских крон Холл и Вудфорд разделят поровну.

Когда старые рецепты перестали работать

Экономика живет циклами, за спадом приходит подъем, за подъемом снова спад. Со времен Джона Мейнарда Кейнса, который почти век назад предложил свои теории, с этими колебаниями борются с помощью стабилизационной политики. В кризис экономику подстегивают, снижая ставки и увеличивая дефицит бюджета, а в слишком бурный рост делают наоборот.

Но во время нефтяных кризисов 1970-х годов кейнсианские модели будто сломались. Безработица не снижалась, зато инфляция вышла из-под контроля. Запад прожил десятилетие с низким ростом, высокой безработицей и высокой инфляцией. Многие тогда решили, что стабилизационная политика приносит больше вреда, чем пользы, и от нее пора отказаться.

Что придумали Холл и Вудфорд

Лауреаты показали, как перестроить экономические модели и вернуть стабилизационной политике смысл. Они отказались строить модели на статистических связях между инфляцией, производством и потреблением. Вместо этого в основу легло поведение миллионов отдельных семей и компаний, из решений которых складывается вся экономика.

Главная идея в том, что люди и бизнес смотрят в будущее, когда решают, сколько откладывать или какие цены ставить. Поэтому когда правительство и центробанк заранее рассказывают о своих планах, они меняют эти ожидания и подталкивают экономику в нужную сторону.

С тех пор как появились новые модели, они очень помогли в борьбе с экономическими спадами.

«Работы лауреатов дали нам прочную теоретическую основу для моделей, которые сегодня используют центральные банки и правительства по всему миру. С ними мы лучше готовы к потрясениям в экономике, таким как энергетические кризисы или резкие изменения в том, сколько тратят домохозяйства», — сказал председатель Комитета по премии по экономическим наукам Джон Хасслер.

Кто лауреаты

Роберту Холлу 83 года. Он родился в 1943 году в Пало-Альто, защитил докторскую в Массачусетском технологическом институте в 1967 году и работает профессором Стэнфордского университета.

Майкл Вудфорд родился в 1955 году в Чикопи, штат Массачусетс. Докторскую степень он получил в том же MIT в 1983 году, сейчас профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Официально награда называется Премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. В этом году Нобелевской премии исполняется 125 лет, к юбилею денежную часть каждой награды увеличили с 11 до 12 млн крон. Вручат премии 10 декабря в Стокгольме.

В этом году Нобелевской премии исполняется 125 лет. К юбилею денежную часть каждой награды увеличили с 11 до 12 млн шведских крон. Вручат премии 10 декабря в Стокгольме.

Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Кто еще получил Нобелевку в этом году

Экономикой завершается Нобелевская неделя. Открыла ее премия по физиологии и медицине. Ее получили американец Карл Дейссерот и немцы Петер Хегеманн и Георг Нагель за оптогенетику, метод, который позволяет управлять нервными клетками с помощью света.

Награду по физике 6 октября присудили Фрэнсису Халзену из Университета Висконсина в Мадисоне. Он стоял у истоков нейтринной обсерватории IceCube.

Днем позже лауреатами по химии стали Анри Каган и Кэнсо Соаи. Их открытия помогли понять, почему молекулы в живой природе часто существуют только в одной из двух «зеркальных» форм.

Премия по литературе досталась канадской писательнице и поэтессе Энн Карсон.

А Нобелевскую премию мира 9 октября получила южноафриканский юрист, бывший Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй.