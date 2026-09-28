Что построили и запустили в регионах Казахстана за неделю

В регионах Казахстана за прошедшую неделю открылись новые промышленные предприятия, транспортные, спортивные и социальные объекты. Работа проводится в рамках поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по развитию промышленности и инфраструктуры, а также повышению качества жизни граждан, передает BAQ.KZ.

Новые производства

В Жамбылской области запущен завод по глубокой переработке кукурузы, строительство которого началось в апреле 2025 года.

На первом этапе предприятие сможет перерабатывать 500 тыс. тонн сырья в год, в дальнейшем мощность планируется увеличить до 3 млн тонн. Продукция предназначена для пищевой, фармацевтической и биотехнологической отраслей.

В Павлодаре введена в эксплуатацию первая очередь автоматизированного комплекса по сортировке твердых бытовых отходов. Его мощность составляет до 150 тыс. тонн ТБО в год, объем инвестиций – 5 млрд тенге.

На предприятии планируют извлекать до 30% полезных фракций, включая пластик, бумагу, картон, стекло и металл. Еще около 60 тыс. тонн органических отходов ежегодно смогут перерабатывать методом компостирования.

В регионах обновляют железнодорожные вокзалы

В области Улытау после модернизации открылись четыре железнодорожных вокзала – в Жезказгане, Каражале, Жанааркинском районе и на станции Кызылжар.

Площадь вокзала в Жезказгане увеличилась до 2,5 тыс. квадратных метров, а его пропускная способность – до 2 тыс. человек в сутки.

Еще один обновленный вокзал открылся в Атбасаре Акмолинской области. Старое здание демонтировали и построили на его месте новый комплекс. Его площадь увеличилась с 661 до 823 квадратных метров. Вокзал рассчитан примерно на 310 пассажиров в сутки.

Из Алматы запустили рейсы в Чунцин

Расширяется и география международных авиаперевозок. Запущен новый регулярный маршрут Алматы – Чунцин.

Рейсы выполняются дважды в неделю – по средам и субботам – на самолетах Airbus A320neo.

Новые объекты в селах

В селе Калжыр Маркакольского района Восточно-Казахстанской области открылся спортивный модуль площадью более 850 квадратных метров. Здесь дети смогут регулярно заниматься физической культурой под руководством тренеров-преподавателей.

В селе Аккемер Мугалжарского района Актюбинской области начал работу новый пожарный пост. Он оснащен необходимой техникой, средствами связи и обмундированием для круглосуточного дежурства.

Пост будет обслуживать три населенных пункта и позволит быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации.

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