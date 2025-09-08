Президент Касым-Жомарт Токаев в ежегодном Послании народу Казахстана отметил, что обмеление Каспия вызывает серьезную обеспокоенность государства, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что нужно создать государственную программу по восстановлению Каспия.

"Если не принять меры, ситуация может перерасти в особо опасную экологическую проблему", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что во время недавнего визита в Китай уделил особое внимание этой теме и выступил с инициативой создания соответствующей организации. По его словам, это не только проблема одной страны, но и целого ряда государств.

Ранее стало известно, что в Казахстане появится новое министерство искусственного интеллекта.

Также в стране разработают закон о банках.

Также стало известно, что Комитет по возврату незаконных активов Генпрокуратуры переименуют в Комитет по защите прав инвесторов.

Помимо этого, Президент заявил о необходимости создать госфонд цифровых активов.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев назвал ситуацию с продовольствием на рынке постыдной.

Президент считает, что Казахстану нужна третья АЭС.