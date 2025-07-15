В суде по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой выступил потерпевший Олжас Садык — блогер, видеограф и один из тех, кто собрал значительную сумму пожертвований якобы для помощи жителям сектора Газа. На заседании он подробно рассказал, как организовал сбор средств, почему выбрал фонд подсудимой и как прошла их совместная поездка в ОАЭ, передаёт BAQ.KZ.

Сбор через Instagram и сомнительные реквизиты

По словам Садыка, сбор средств начался в конце октября 2023 года. Вместе с другом Назимом Мисановым он выложил ролик в Instagram, собравший около 4 миллионов просмотров. Деньги — более 83 миллионов тенге — поступали на его личный счёт в Kaspi.

"Изначально я хотел перевести деньги через ЮНИСЕФ. Но в этот момент со мной связалась Перизат Кайрат. Мы встретились в одном из лаунж-баров Астаны. Она рассказала о деятельности своего фонда, показала фото с гуманитарных миссий в Турции. Заявила, что работает по договору с посольством Палестины. Это вызвало доверие", — объяснил свидетель.

Полет в Эмираты и проживание в Rixos

Садык рассказал, что вылетел с Перизат Кайрат в Абу-Даби на следующий день после перевода средств. Он подчеркнул, что все расходы — перелёт, отель, питание — покрывала она.

"Мы заселились в Rixos, каждый в отдельный номер. Позже поехали в гуманитарный хаб фонда Эмиратский Красный Полумесяц, где я снимал фото и видео. Мне сказали, что закупка идёт на мои средства, но доказательств я так и не получил", — пояснил Олжас Садык.

"Я не получил отчёта и не смог дозвониться"

После возвращения в Казахстан, по словам Садыка, он неоднократно пытался получить документы, чеки и подтверждения, что товары действительно были приобретены на его перевод. Но, как утверждает он, Кайрат перестала отвечать на звонки и сообщения.

"Я чувствовал личную ответственность перед десятками тысяч людей, которые перевели деньги. Но я не смог получить ни одного документа. Не знаю, была ли хоть одна копейка потрачена на помощь детям Газы", — заявил он в суде.

Садык заявил, что намерен заново связаться с ЮНИСЕФ и завершить гуманитарную миссию.

"Если будет возможность, я попробую передать эквивалент этой суммы через международные структуры, чтобы соблюсти волю людей, которые доверились мне".

Переписка с посольством и иск в суде

Садык также подтвердил, что против него в своё время поступало заявление от посольства Палестины о возможном мошенничестве, но дело было закрыто.

"Следователь признал, что посольство не является потерпевшей стороной — они не переводили мне денег. Все средства пришли от граждан Казахстана".

Потерпевший подтвердил, что подал гражданский иск и поддерживает своё заявление в рамках дела.

Суд продолжает рассмотрение дела. Напомним, сегодня в суде выступил свидетель Асхат Нурмашев — президент благотворительного фонда "Асар-Уме". Он рассказал о причинах перевода 200 миллионов тенге на счёт фонда "BizBirgemiz Qazaqstan 2030". Также он ответил на вопросы о поездках, деньгах и доверии к Перизат Кайрат.

Ранее на суде предприниматель Молдир Суюншали заявила в суде, что перевела 10 млн тенге на счёт фонда Перизат Кайрат после участия в благотворительном аукционе, поверив в обещания о строительстве реабилитационного центра. Позже она узнала из новостей, что проект оказался фиктивным, и подала гражданский иск.

Напомним, Перизат Кайрат и её мать Гайни Аллашбаева обвиняются в хищении крупных сумм, собранных якобы на благотворительные цели. По версии следствия, они обманом привлекали пожертвования, используя фиктивный имидж и вовлекая в мероприятия известных личностей, включая детей с инвалидностью, а также вручали благодарственные письма от имени политиков. Суммы расходовались на личные нужды, включая элитные отели, одежду и аренду авто. Обвиняемые свою вину в суде не признают.