Пенсионерка из Актобе поверила в обещанную компенсацию

В Актобе сотрудники банка и полицейские предотвратили попытку интернет-мошенничества. Пенсионерка сохранила свои сбережения в размере 120 тысяч тенге.

Как сообщили в Департаменте полиции Актюбинской области, 75-летней жительнице города в мессенджере Telegram начали поступать сообщения от бота под названием "Динара – путь к свободе". В них распространялась ложная информация о якобы полагающихся гражданам Казахстана денежных выплатах и компенсациях.

Следуя указаниям злоумышленников, женщина решила перевести свои средства на указанные ими счета. 8 июля она пришла в отделение банка, чтобы перечислить оставшуюся часть пенсии — 120 тысяч тенге.

ДП Актюбинской области

Сотрудники банка заподозрили, что клиентка может находиться под воздействием мошенников, и сообщили об этом в Управление по противодействию киберпреступности Департамента полиции Актюбинской области.

Полицейские оперативно прибыли в отделение банка и провели с женщиной профилактическую беседу. Ей объяснили распространенные схемы дистанционного мошенничества и убедили отказаться от перевода денег.

В результате вмешательства сотрудников банка и киберполицейских попытка хищения средств была предотвращена, а пенсионерка сохранила свои сбережения.

Ранее в Караганде лжесоцработники лишили 94-летнюю пенсионерку всех сбережений.

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