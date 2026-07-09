Пенсионерка из Актобе поверила в обещанную компенсацию
Мошенники едва не забрали всю ее пенсию.
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В Актобе сотрудники банка и полицейские предотвратили попытку интернет-мошенничества. Пенсионерка сохранила свои сбережения в размере 120 тысяч тенге.
Как сообщили в Департаменте полиции Актюбинской области, 75-летней жительнице города в мессенджере Telegram начали поступать сообщения от бота под названием "Динара – путь к свободе". В них распространялась ложная информация о якобы полагающихся гражданам Казахстана денежных выплатах и компенсациях.
Следуя указаниям злоумышленников, женщина решила перевести свои средства на указанные ими счета. 8 июля она пришла в отделение банка, чтобы перечислить оставшуюся часть пенсии — 120 тысяч тенге.
Сотрудники банка заподозрили, что клиентка может находиться под воздействием мошенников, и сообщили об этом в Управление по противодействию киберпреступности Департамента полиции Актюбинской области.
Полицейские оперативно прибыли в отделение банка и провели с женщиной профилактическую беседу. Ей объяснили распространенные схемы дистанционного мошенничества и убедили отказаться от перевода денег.
В результате вмешательства сотрудников банка и киберполицейских попытка хищения средств была предотвращена, а пенсионерка сохранила свои сбережения.
Ранее в Караганде лжесоцработники лишили 94-летнюю пенсионерку всех сбережений.
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