На заседании суда по резонансному делу в отношении Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой обвиняемая выступила с громким заявлением, передает BAQ.KZ.

По её словам, фонд, вокруг которого строится обвинение, был якобы создан не лично ею, а "при партии" - с участием бывших и действующих сотрудников политической организации.

"Я бы хотела, чтобы порядок начался с допроса учредителей фонда. Так как обвинительный акт начинается с обвинения меня в том, что я создала фонд якобы вместе со своей мамой и подделала подписи. Когда он был создан при партии под руководством Байбека Бауыржана Кыдыргалиевича", - заявила Перизат Кайрат в зале суда.

Она также подчеркнула, что учредители фонда, согласно её информации, имели отношение к партийной структуре и призвала суд вызвать их для допроса.

Добавим, Бауыржан Байбек до 2019 года занимал должность акима Алматы, после стал первым заместителем председателя партии "Nur Otan". Он проработал там до начала 2022 года.

Сторона обвинения пока никак не прокомментировала это высказывание.

Суд продолжает рассмотрение дела.

В суде уже выступил представитель ТОО "Солар.kz" и сообщил, что компания перечислила 5 млн тенге, полагая, что участвует в реальном благотворительном проекте.

Ранее Перизат Кайрат отказалась признать вину в суде.

Прокурор озвучила как Перизат Кайрат тратила благотворительные миллионы. По данным следствия, она использовала детей и фейковый имидж для сбора денег.

Отметим, что перед началом заседания судья разъяснил, что слушание проходит в частично закрытом режиме: представители СМИ и третьи лица допущены только в пресс-центр суда, а присутствие в зале ограничено участниками процесса.